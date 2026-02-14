Π. Κρυσταλλίδου: Bιβλιοθήκες Ανάσας σε κάθε ογκολογικό τμήμα της χώρας

Στόχος μας είναι να να δημιουργήσουμε Βιβλιοθήκες Ανάσας σε κάθε ογκολογικό τμήμα της χώρας, δηλώνει, η Πίστη Κρυσταλλίδου, πρόεδρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Win Cancer, που ιδρύθηκε το 2020 με έδρα την Πτολεμαΐδα, για να προσφέρει φωνή, φροντίδα και προοπτική σε όσους ζουν με καρκίνο.

Ήδη, από το 2019, έχουν φτιαχτεί 12 τέτοιες βιβλιοθήκες, όχι μόνο σε ογκολογικά, αλλά και σε γενικά νοσοκομεία, σε διάφορα σημεία της χώρας, από την Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη. «Οι Βιβλιοθήκες Ανάσας δημιουργήθηκαν μέσα από το βίωμα. Δηλαδή έχοντας περάσει από αίθουσες αναμονής ογκολογικών τμημάτων, γνωρίζουμε πόσο κρύες είναι. Για αυτό σκεφτήκαμε να τις ζεστάνουμε με έναν ευφάνταστο τρόπο. Δημιουργώντας μία γωνιά βιβλιοθήκης. Φέρνοντας δηλαδή μία γωνιά σπιτιού σε μία αίθουσα αναμονής. Γνωρίζουμε με σιγουριά ότι οι βιβλιοθήκες αυτές αλλάζουν όλη την αίσθηση του χώρου, όχι μόνο για τους ασθενείς που περιμένουν να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους, αλλά και για τους φροντιστές, τους νοσηλευτές, αλλά και τους γιατρούς».

Είναι τιμή για μας να πάρουν το βιβλίο μαζί τους

Τα βιβλία, τα έχουμε συλλέξει από τη δράση «Διαβάζω» που είχαμε τρέξει για τρεις χρονιές από το 2017 και τότε είχαμε ζητήσει από τον κόσμο να μας φέρει το αγαπημένο του βιβλίο, λέει η κ. Κρυσταλλίδου. Για να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ολόκληρη αποθήκη γεμάτη βιβλία, αλλά πάντα όταν υπάρχει κάποια ανάγκη, κάνουμε έκκληση μέσα από το social media του Win Cancer και ο κόσμος αμέσως ανταποκρίνεται. Επίσης, εκεί, ανακοινώνουμε και όλες μας τις δράσεις». Στο ερώτημα αν τα βιβλία είναι για χρήση μόνο στοn χώρο του νοσοκομείου η κ. Κρυσταλλίδου απαντά: «Δεν μας πειράζει οι ασθενείς να πάρουν το βιβλίο μαζί τους, γιατί πάντα έχουμε μία ανακοίνωση με την οποία ζητάμε να φέρουν και τα δικά τους. Οι βιβλιοθήκες δεν μένουν ποτέ χωρίς βιβλία. Για μας είναι τιμή να πάρουν το βιβλίο μαζί τους».

Το Win Cancer δημιουργήθηκε μέσα από τον πόνο και την απώλεια. Κάτι που συμβαίνει συχνά στη ζωή και τελικά λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη. «Το 2016 ο σύζυγος μου Δημήτρης Σιάχος περνούσε την τρίτη περιπέτεια υγείας με τον καρκίνο. Αυτή τη φορά επέλεξε να μην κρυφτεί και να μην κρύψει τη νόσο. Έτσι, μίλησε δημόσια μέσα από το Facebook και μέσα από το site wincancer.gr. Για ένα χρόνο δημοσίευε κάθε μέρα τις σκέψεις του, τις νίκες του, τις ήττες του. Και το 2017 όταν έφυγε από τη ζωή συνεχίσαμε την προσπάθεια του, πάντα με τη λογική, να προβάλλουμε την βιωματική εμπειρία των ανθρώπων». Το WinCancer, μεταξύ άλλων, παρεμβαίνει πολιτικά και θεσμικά, διοργανώνει καμπάνιες, αναπτύσσει συνεργασίες με νοσοκομεία, πανεπιστήμια και κοινωνικούς φορείς, υλοποιεί προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης, διατηρεί δίκτυα εθελοντών και αιμοδοτών, ενώ συμμετέχει σε ευρωπαϊκά έργα και διεθνείς συνεργασίες.

AΠΕ