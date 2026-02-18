Xωρίς πλοία στις 28 Φεβρουαρίου: Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη

Απόφαση για κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 28 Φεβρουάριου 2026 ημέρα Σάββατο, έλαβε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων «από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών οπού έχασαν την ζωή τους αδίκως, ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια, 57 συνάνθρωποι μας», όπως αναφέρει.

Η ώρα έναρξης της απεργίας θα είναι 00.01 και η ώρα λήξης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28/2.

Τέλος, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.

Οι Ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συνάδελφους μας αλλά και στους συνάνθρωπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα.

Ταυτόχρονα υπενθυμίζουν ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, δεν είναι μόνο ένα σύνθημα».

Ανάλογες απεργιακές αποφάσεις για την ίδια ημέρα και για τον ίδιο λόγο, έχουν αρχίσει να λαμβάνονται και από συνδικαλιστικές οργανώσεις άλλων κλάδων.

ΑΠΕ - ΜΠΕ