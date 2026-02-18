Xωρίς πλοία στις 28 Φεβρουαρίου: Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη

Η ώρα έναρξης της απεργίας θα είναι 00.01 και η ώρα λήξης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28/2.
Τέλος, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.
Οι Ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συνάδελφους μας αλλά και στους συνάνθρωπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα.
Ταυτόχρονα υπενθυμίζουν ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, δεν είναι μόνο ένα σύνθημα».
Ανάλογες απεργιακές αποφάσεις για την ίδια ημέρα και για τον ίδιο λόγο, έχουν αρχίσει να λαμβάνονται και από συνδικαλιστικές οργανώσεις άλλων κλάδων.
ΑΠΕ - ΜΠΕ