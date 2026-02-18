Συνελήφθη για συνέργεια στον φόνο του ισοβίτη ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού (βίντεο)

Στη σύλληψη του αρχιφύλακα στις φυλακές του Δομοκού προχώρησαν οι Αρχές, καθώς κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχιφύλακας «κάηκε» από μαρτυρικές καταθέσεις και από βίντεο από κάμερα σε κοινόχρηστο χώρο, που κατέγραψε τον Βούλγαρο να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο με το πρόσχημα ότι δήθεν τους θέλει ο αρχιφύλακας. Σημειώνεται ότι, στα ίδια πλάνα δεν φαίνεται το θύμα να κρατάει ή να κρύβει κάτι.

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, και αφού προέκυψαν στοιχεία που τον ενοχοποιούν, καθιστώντας το έγκλημα προσχεδιασμένο και όχι αποτέλεσμα αυτοάμυνας, ο αρχιφύλακας θα οδηγηθεί και εκείνος κατηγορούμενος.

Αναφορικά με τον Αλκέτ Ριτζαί υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές και καταθέσεις που άλλοι τον τοποθετούν στον χώρο και άλλοι όχι, ενώ σε βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να κατευθύνεται προς τα εκεί. Δεν υπάρχει, όμως, πλάνο από το αρχιφυλακείο που ήταν σε τυφλό σημείο.

Η έρευνα του Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, όπως και για να διαπιστωθούν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα και ποιοι μπορεί να ήθελαν τον Έλληνα ισοβίτη νεκρό.

Αξίζει να σημειωθεί πως, εξ αρχής υπήρχαν ερωτήματα για το πώς βρέθηκε το περίστροφο στα χέρια του ισοβίτη και πώς εντελώς βολικά εκτυλίχθηκαν όλα σε έναν χώρο χωρίς κάμερες με την παρουσία όσων βρίσκονταν εκεί.

Οι τρεις παρόντες στο περιστατικό βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή υπό έρευνα, συμπεριλαμβανομένου του αρχιφύλακα για τον οποίο από πριν οι Αρχές είχαν ερωτήματα για τον τρόπο που ασκούσε τα καθήκοντά του στις Φυλακές.

Άλλωστε, από την διοίκηση των Φυλακών, του είχε ζητηθεί η παραίτησή του για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του, την οποία είχε υποβάλει και παρέμενε στη θέση του μέχρι ευρέσεως του αντικαταστάτη του.

Την Παρασκευή απολογείται ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης

Υπενθυμίζεται ότι, το απόγευμα της Δευτέρας οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Λαμίας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο Βούλγαρος βαρυποινίτης.

Ο 38χρονος μέσω του δικηγόρου του, Αθανάσιου Τάρτη, ζήτησε και έλαβε προθεσμία, ώστε να απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή Λαμίας την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σημειώνεται πως στις 20 Ιανουαρίου, αστυνομικοί της ΔΑΟΕ είχαν ερευνήσει το κελί του Έλληνα ισοβίτη που έπεσε νεκρός στις Φυλακές Δομοκού με δύο σφαίρες στο κεφάλι και δεν είχαν βρει όπλο, παρά μόνο κινητό που κατασχέθηκε, όπως και στον συνεργό του από την υπόθεση της Ζακύνθου που κρατείται στις Φυλακές Μαλανδρίνου.

