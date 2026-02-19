ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Τα «γκρίζα» σημεία, τι ισχύει για το 13ωρο

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 16 Φεβρουαρίου 2026, φέρνοντας ψηφιακή καταγραφή ωραρίου μέσω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και απλοποίηση των εργασιακών διαδικασιών. Το σύστημα νομιμοποιεί την παράλληλη απασχόληση έως 13 ώρες συνολικά σε διαφορετικούς εργοδότες, ενώ η εφαρμογή του αντιμετωπίζει προκλήσεις τεχνικής φύσης και προσαρμογής.

Από τη Δευτέρα (16/02) τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων.

Η ενεργοποίηση του νέου συστήματος σηματοδοτεί και την οριστική κατάργηση του «ΕΡΓΑΝΗ Ι», το οποίο πλέον παύει να βρίσκεται σε λειτουργία.

Σε πλήρη εφαρμογή το νέο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Στόχος του νέου συστήματος

Βασικός στόχος είναι:

η μείωση της γραφειοκρατίας

η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας

Στο νέο σύστημα καταγράφονται και αποτυπώνονται όλες οι δηλώσεις:

έναρξης απασχόλησης

μεταβολής εργασιακής σχέσης

λήξης απασχόλησης

Πρόσβαση στο σύστημα

Η πρόσβαση πραγματοποιείται από:

εργοδότες

Επιθεωρητές Εργασίας

εργαζόμενους μέσω της πλατφόρμας MyErgani

Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Το νέο σύστημα:

Απλουστεύει τις διαδικασίες πρόσληψης (αντί για 4 έντυπα χρησιμοποιείται πλέον 1).

Καταργεί τον πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) και το έντυπο Ε9 για τη δήλωση μερικής απασχόλησης.

Επιτρέπει την ενιαία παρακολούθηση διαφορετικών μορφών απασχόλησης.

Παρέχει άμεσα διαθέσιμη τη μηνιαία εργασιακή κατάσταση κάθε εργαζομένου.

Οι αλλαγές για τους εργαζόμενους

Η ενημέρωση πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας πλήρη εικόνα των όρων απασχόλησης.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδέχονται ή να απορρίπτουν ψηφιακά βασικούς όρους εργασίας.

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Τα «γκρίζα» σημεία – Νέες προθεσμίες

Οι νέες προθεσμίες για τις εργασιακές μεταβολές διαμορφώνονται ως εξής:

Έναρξη απασχόλησης: έως 9 εργάσιμες ημέρες

Καταγγελία σύμβασης: 3 εργάσιμες ημέρες

Οικειοθελής αποχώρηση: 5 εργάσιμες ημέρες

Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου: 5 εργάσιμες ημέρες

Συνταξιοδότηση: 5 εργάσιμες ημέρες

Αυθαίρετη απουσία: μετά από 4 ημέρες απουσίας απαιτείται όχληση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο και η σύμβαση λύεται μετά από 2 επιπλέον ημέρες