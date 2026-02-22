Πλησιάζει η απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε ανήλικους έως 15 ετών: Ανησυχούν οι γονείς για το περιεχόμενο (Βίντεο)

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Ελλάδα για την εφαρμογή της καθολικής απαγόρευσης των social media σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, καθώς το μέτρο ενδέχεται να τεθεί σε συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ακόμα και την άλλη βδομάδα στις 24/2 ώστε το Σχέδιο Νόμου να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε πως η απόφαση έχει πλέον ωριμάσει και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται εντός των επόμενων 2 εβδομάδων, ενώ θα γίνουν πιθανότατα από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

