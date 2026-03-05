Αλλαγή Ώρας: Σε πόσες μέρες γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας της αλλαγής της ώρας και για πολλούς ένας αγαπημένος μήνας, αφού περνάμε πλέον στη θερινή ώρα. Η αλλαγή της ώρας αυτόν τον μήνα θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ρολόγια θα πάνε μία ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας.

Η χειμερινή ώρα θα επιστρέψει ξανά την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026. Στις 04:00 τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείχνουν 03:00, επιστρέφοντας στη λεγόμενη standard ώρα.

Η αλλαγή της ώρας είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη. Το 2018 υποβλήθηκε πρόταση για τον τερματισμό της αλλαγής της ώρας δύο φορές το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι να ληφθεί, όμως, η τελική απόφαση, το τρέχον σύστημα παραμένει σε ισχύ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει ακόμη συμφωνήσει όπως αναφέρει το newsbeast τη θέση του σχετικά με την πρόταση. Για να διατυπωθεί θέση του Συμβουλίου, απαιτείται ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών. Ομοίως, ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών θα πρέπει να ταχθεί υπέρ του τελικού κειμένου που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του επί της πρότασης τον Μάρτιο του 2019. Υπερψήφισε τον τερματισμό της θερινής ώρας το 2021.

Τόσο το Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν προκειμένου να εγκριθεί η απαιτούμενη νομοθεσία για τον τερματισμό των αλλαγών της ώρας.