Ενοικίαση ποδηλάτων, ανταλλαγή ρούχων και επαναπώληση αντικειμένων οι πιο δημοφιλείς στους νέους πρακτικές επαναχρησιμοποίησης

Πλατφόρμες ενοικίασης ποδηλάτων ή άλλων οχημάτων στην Ισπανία, ανταλλαγή ρούχων ώστε οι νέοι να αλλάζουν εμφάνιση συχνά χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουν πολλά χρήματα και ηλεκτρονικά καταστήματα επαναπώλησης αντικειμένων ώστε να δημιουργούνται έσοδα από αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται πια είναι ορισμένες από τις δημοφιλέστερες, κυρίως στους νέους ανθρώπους, καλές πρακτικές επισκευής και επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων.

Τα παραπάνω ανέφερε η Berta Segura, στρατηγικός σύμβουλος και εκπρόσωπος της Ισπανίας στο έργο Interreg Euro-Med Repair Perspective (REPper), μιλώντας στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Νεολαία και Επισκευή: Σύγκριση Γενεών, Πολιτισμών και Ψηφιακά Εργαλεία» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας στο έργο αυτό.

Πώς σκέφτονται οι νέοι άνθρωποι

Η ίδια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι άνθρωποι σκέφτονται για την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων και τη βιωσιμότητα και συγκεκριμένα τόνισε ότι έχουν μεγαλώσει εξοικειωμένοι με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, βιώνουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αισθάνονται υπεύθυνοι για την φροντίδα του πλανήτη ωστόσο εκτιμούν ότι σε αυτόν τον αγώνα θα πρέπει να αναλάβουν σημαντικό ρόλο οι κυβερνήσεις και οι ιδιωτικές εταιρείες. Παράλληλα μπορεί να έχουν υιοθετήσει σε μεγάλο ποσοστό την ανακύκλωση και να έχουν θετική στάση απέναντι σε έναν πιο συνειδητοποιημένο τρόπο ζωής, ωστόσο δεν έχουν ακόμη αποκτήσει τη συνήθεια της επισκευής.

Καλές πρακτικές με δέλεαρ τη δημιουργικότητα και τη διασκέδαση

Για την περαιτέρω ενεργοποίησή τους, όπως είπε, θα πρέπει να αλλάξει το αφήγημα και να περιλαμβάνει την εξοικονόμηση, τη δημιουργικότητα και τη διασκέδαση. Καθώς, άλλωστε, δεν διαθέτουν πολλά χρήματα, καλούνται να εφαρμόσουν στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα εύρος από την οικονομία της ιδιοκτησίας στην οικονομία της συνεργασίας καθώς η ενοικίαση, η συνδρομή, η ανταλλαγή μεταχειρισμένων προϊόντων μπορεί να τους επιτρέψει να έχουν πρόσβαση σε κάθε είδος προϊόντων και υπηρεσιών με χαμηλό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό, καλές πρακτικές είναι η επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών, η δραστηριοποίηση εταιρειών που διακινούν προϊόντα σχεδιασμένα ώστε να επισκευάζονται με εύκολο τρόπο, η πράσινη επιχειρηματικότητα, η διοργάνωση δραστηριοτήτων όπως οι προπονήσεις που συνδυάζουν συνεδρίες γυμναστικής και γιόγκα σε νυχτερινά κέντρα με διάσημους dj και εμπειρίες πολιτισμού, αλλά και υβριδικές εμπειρίες όπως εργαστήρια ζωγραφικής σε συνδυασμό με γευσιγνωσία κρασιού. Στο ίδιο πνεύμα μια Ισπανίδα influencer, μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια, δείχνει πώς να μετατρέψει κανείς παλιά ρούχα σε μοναδικά, μοντέρνα κομμάτια, ενώ γυναίκες ακτιβίστριες μιλούν στο tiktok για την κλιματική αλλαγή. Λειτουργούν, άλλωστε, εφαρμογές για τη διευκόλυνση ενός τρόπου ζωής χωρίς πλαστικό και απορρίμματα, επιτρέποντας στους χρήστες να εντοπίζουν καταστήματα χονδρικής πώλησης, προϊόντα χωρίς συσκευασίες και σημεία ανακύκλωσης.

Στο έργο REPper μετέχουν εταίροι από οκτώ χώρες (Ελλάδα, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία). Από την ελληνική πλευρά ο Ηλίας Σαράτσης, Μηχανικός & Εκπαιδευτής Ρομποτικής στην Eduact, παρουσίασε στο διαδικτυακό σεμινάριο καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα και στα οποία οι συμμετέχοντες αξιοποιούν κάθε τμήμα του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική ρομποτική σε νέες κατασκευές.

Την ανάγκη ενδυνάμωσης των φοιτητών για ένα κυκλικό και επισκευαστικά προσανατολισμένο μέλλον υπογράμμισε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια από τη Σχολή Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Σαράγεβο (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), Amra Banda ενώ μια μέθοδο συμμετοχικής προσέγγισης στο σχολείο παρουσίασε η Carine Boyer, καθηγήτρια βιολογίας και συνδιευθύντρια της έδρας UNESCO για την «Εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική Μετάβαση στη Μεσόγειο» στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille (Γαλλία).

Παιδιά δημιούργησαν ταΐστρες για πουλιά και φωλιές για σαλιγκάρια

Όπως ανέφερε, στο σχετικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε σε δημοτικό σχολείο, τα παιδιά δημιούργησαν διαφορετικά «χωριά» για τα απορρίμματα, με κατασκευές από πλαστικά μπουκάλια, για το νερό όπου παρουσιάζεται ο κύκλος του νερού, για την βιοποικιλότητα όπου με μικροσκόπια εξερευνούν τον μικρόκοσμο, για την τροφή και την καλλιέργεια προϊόντων αλλά και την ενέργεια και τις μορφές παραγωγής της.

Σε αντίστοιχο πρόγραμμα τα παιδιά ενός παιδικού σταθμού δημιούργησαν ταΐστρες για πουλιά από πλαστικά μπουκάλια, φωλιές για σαλιγκάρια σε ξύλινα κουτιά, κιβώτια κομποστοποίησης αλλά και πίνακα με συστάσεις για την επαναχρησιμοποίηση υλικών, την ανακύκλωση, την επισκευή, τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και της σπατάλης νερού, την προώθηση της ανταλλαγής, την προτίμηση του ξύλου έναντι του πλαστικού κ.α.

Το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Νεολαία και Επισκευή: Σύγκριση Γενεών, Πολιτισμών και Ψηφιακά Εργαλεία» διοργάνωσε η Ανατολική ΑΕ (Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ