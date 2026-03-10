Αυτοκίνητο κατέληξε σε βιτρίνα καταστήματος στο Ηράκλειο, αφού πρώτα παρέσυρε 27χρονη

Το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και πριν καταλήξει στην βιτρίνα του καταστήματος, παρέσυρε μια 27χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε στο ισχίο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ζημιές υπέστη και η βιτρίνα του καταστήματος.
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026 09:58
Αυτοκίνητο κατέληξε σε βιτρίνα καταστήματος στο Ηράκλειο, αφού πρώτα παρέσυρε 27χρονηΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Στη βιτρίνα καταστήματος κατέληξε μετά τα μεσάνυχτα, όχημα το οποίο κινούνταν επί της οδού Έβανς, στο κέντρο του Ηρακλείου.
Κατηγορία Κοινωνία