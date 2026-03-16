Παναγόπουλος για τα αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ: Στημένη υπόθεση, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα (βίντεο)

Για μια «στημένη υπόθεση» έκανε λόγο ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά την έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος στην οποία προέκυψε ότι δεν είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες του την περίοδο 2020-2025 το ποσό των 3,2 εκατ. ευρώ.

«Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι- όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές. Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το “στανιό” υπόθεση “επικοινωνιακά”», ανέφερε ο κ. Παναγόπουλος.

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θα παρουσιάσω στοιχεία για αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες. Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες», πρόσθεσε.

Εντοπίστηκαν αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ στο Πόθεν Έσχες του προέδρου της ΓΣΕΕ

Ποσό 3,2 εκατ. ευρώ φέρεται πως δεν είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες του την περίοδο 2020-2025, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος προέκυψε από την έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει πόθεν έσχες ως πρόεδρος ΓΣΕΕ αλλά ως πρόεδρος των ινστιτούτων, μέσω των οποίων φέρονται να διακονήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες σημαντικότατα ευρήματα προέκυψαν για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Άννα Στρατινάκη, για την οποία προέκυψε ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με την διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκ. ευρώ.

Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος 2023-2024 δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700-800 χιλ.ευρώ.

Και στις τρεις περιπτώσεις ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαρ. Βουρλιώτης διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα λόγω του ύψους των ποσών τόσο η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση είναι κακουργήματα. Τέλος διαβιβάζει τα ευρήματα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος και νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.

Πηγή: ertnews.gr