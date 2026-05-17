Προσλήψεις εποχικού προσωπικού για πυροπροστασία στην Τριφυλία



Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν 4 άτομα ΥΕ Δασεργατών ειδικότητας ΥΕ εργατών δασοπροστασίας για χρονικό διάστημα απασχόλησης έως πέντε μηνών και όχι πέραν τις 31 Οκτωβρίου 2026 για την φύλαξη των επικίνδυνων ορεινών περιοχών σε όλη την έκταση του Δήμου Τριφυλίας.

Όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση η εν λόγω πρόσληψη κρίνεται αναγκαία καθώς κατά την θερινή περίοδο, αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Ως εκ τούτου, απαιτείται να

γίνεται φύλαξη των επικίνδυνων - ευπαθών περιοχών, σε όλη την έκταση του Δήμου Τριφυλίας, στα πλαίσια της δασοπροστασίας – πυροπροστασίας, για την ασφάλεια των κατοίκων και του περιβάλλοντος.

Κ.Μπ.