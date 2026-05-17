Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας: Διαγωνισμός μαθητικής εικαστικής αφίσας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας διοργανώνει τη γιορτή λήξης των προγραμμάτων φιλαναγνωσίας της σχολικής χρονιάς 2025-2026, παρουσιάζοντας την έκθεση και τον διαγωνισμό μαθητικής εικαστικής αφίσας με θέμα «Ανοίγω ένα βιβλίο… ανοίγω έναν κόσμο».

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας από τις 18 έως τις 21 Μαΐου και θα φιλοξενήσει 28 ομαδικές μαθητικές δημιουργίες από σχολικές μονάδες της Μεσσηνίας, εμπνευσμένες από τη δύναμη των βιβλίων, τη χαρά της ανάγνωσης, τους λογοτεχνικούς ήρωες και τη βιβλιοθήκη ως χώρο γνώσης, δημιουργικότητας και πολιτισμού. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα μέσω ανοιχτής ψηφοφορίας να αναδείξει την αφίσα που θα λάβει το «Μεγάλο Βραβείο Κοινού».

Η ψηφοφορία πραγματοποιείται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης όπου μπορείτε να δείτε και όλα τα έργα που συμμετέχουν, καθώς και με κάλπη στον χώρο της έκθεσης και μέσω QR code.

Παράλληλα, θα απονεμηθούν το «Μεγάλο Βραβείο Επιτροπής», και το «Ειδικό Βραβείο Επιτροπής» καθώς και τιμητικές διακρίσεις σε όλες τις συμμετοχές, αναγνωρίζοντας τη δημιουργική έκφραση και τη συλλογική προσπάθεια των μαθητών.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί επίσης, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Βιβλιόπολις, η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου της συγγραφέως Μαριάννα Κουμαριανού «Ο δράκος που έπλεκε λέξεις» από τις Εκδόσεις Καλέντης, το οποίο θα παρουσιάσει η ίδια η συγγραφέας.

Η τελετή λήξης και η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 6 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα δοθούν και οι βεβαιώσεις συμμετοχής των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας «Βιβλιοσούρτα-Φέρτα». Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό, ενώ καλούνται όλες οι σχολικές μονάδες να παρευρεθούν μαζί με μαθητές και γονείς στην τελετή λήξης και απονομής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 27210 96818.