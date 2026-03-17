Ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Ο ίδιος είχε παραδοθεί, συνοδεία δικηγόρου, την επομένη του αιματηρού επεισοδίου, ομολογώντας στις διωκτικές Αρχές ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο. Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία - άγνωστα προς τον ίδιο - άτομα, έξω από το σπίτι του. Σύμφωνα με την εκδοχή του, καθώς έπεσε στο έδαφος έπληξε με μαχαίρι το θύμα, χωρίς να γνωρίζει ούτε ποιον ούτε πού χτυπάει. Υποστήριξε δε, ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας, ενώ παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι ήταν δικό του.

Για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό περί εις βάρος του επίθεσης, ζήτησε να εξεταστεί ιατροδικαστικά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι φέρει κακώσεις στην περιοχή του προσώπου, ράμματα στο κεφάλι από θλαστικά τραύματα (για τα οποία φαίνεται πως απευθύνθηκε μετά το επεισόδιο σε ιδιώτη γιατρό), όπως επίσης πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.

Η δικογραφία περιλαμβάνει μαρτυρία περαστικού που επιβεβαιώνει ότι προηγήθηκε συμπλοκή.

Για το ίδιο συμβάν ασκήθηκε πλημμεληματική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία στρέφεται κατά δύο ατόμων που φαίνεται να βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο. Σύμφωνα με τη παραπάνω δίωξη, το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται πως είχε οπαδική χροιά.

Το ένα από τα δύο αυτά πρόσωπα βρίσκεται υπό κράτηση κι αναμένεται να απολογηθεί αύριο στην ίδια ανακρίτρια, ενώ το δεύτερο παραμένει άγνωστο.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται συνδέονται με τις πράξεις της συμμορίας, της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη -οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ