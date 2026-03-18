Κιβωτός: Στο εδώλιο για κακούργημα ο πατέρας Αντώνιος

Στις 7 Μαΐου θα ξεκινήσει επί της ουσίας η δίκη κατά του πατέρα Αντώνιου ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για κακουργηματικές πράξεις.

Μετά την καταδίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για κακοποιητικές συμπεριφορές σε βαθμό πλημμελήματος, πλέον ξεκινά η ακροαματική διαδικασία και για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου με παθόντα που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη αλλά και με παθόντα που είχε συμπληρώσει τα 14 έτη, κατά συρροή και κατ´ εξακολούθηση.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, απορρίφθηκε αίτημα αναβολής της υπεράσπισης, ενώ παράσταση προ υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν δύο καταγγέλοντες. Παρών στο δικαστήριο ήταν ο ίδιο ο πατέρας Αντώνιος ο οποίος δήλωσε τα εξής: «Επιθυμώ να δικαστώ. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με αυτήν την κατάσταση και σας παρακαλώ να αρχίσουμε».

Το δικαστήριο προχώρησε στο διορισμό ενός ψυχίατρου πραγματογνώμονα ο οποίος θα εξετάσει τον πρώτο παθόντα που πρόκειται να καταθέσει πρώτος, και να κρίνει ότι εάν είναι σε θέση να καταθέσει στο ακροατήριο καθώς και να συμπαρίσταται στην κατάθεση του.

Πηγή: news247.gr