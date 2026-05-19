Τον Ιούνιο από Ασπρόχωμα έως Αγιο Κωνσταντίνο: Μπαίνουν κάμερες για την εγκληματικότητα

Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να τοποθετηθούν οι 7 πρώτες κάμερες, για την καταπολέμηση του εγκλήματος, στον εθνικό δρόμο από τον κόμβο Ζαφείρη, στο Ασπρόχωμα μέχρι και τον Αγιο Κωνσταντίνο, σε κρίσιμους κόμβους και διασταυρώσεις.

Αυτό επισήμανε στην “Ε” ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, με αφορμή σχόλιο στη χθεσινή “Ελευθερία της Δευτέρας”.

Ο υφυπουργός παρατήρησε ότι η τοποθέτηση των καμερών αυτών γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του μνημονίου συνεργασίας, που έχει υπογράψει ο Δήμος Καλαμάτας (αυτός προμηθεύει τις κάμερες) με το υπουργείο.

Ενημέρωσε ότι “είμαστε στην τελική φάση, περιμένουμε την έγκριση του Εισαγγελέα κι εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί”, διευκρινίζοντας ότι οι κάμερες αυτές θα δίνουν εικόνα στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο (ΕΣΥΚ) κατά της παραβατικότητας, που από το ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας έχει μεταφερθεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Το μηχάνημα αυτό μπορεί να συνδεθεί με 80 συνολικά κάμερες και σε επόμενη φάση θα εξυπηρετήσει και τις κάμερες, που θα τοποθετηθούν σε κρίσιμα οδικά σημεία του Δήμου Μεσσήνης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον υφυπουργό, ένα δεύτερο μηχάνημα που θα μπορεί να συνδεθεί με 40 κάμερες, θα δωρίσει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη Μεσσηνία, το ίδρυμα “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου”.

Ο κ. Λαμπρόπουλος παρατηρεί ότι για τη θωράκιση των δρόμων της Μεσσηνίας, με τοποθέτηση καμερών σε κρίσιμους κόμβους και δασταυρώσεις, καθοριστική εκτιμάται πως είναι η συνδρομή των Δήμων και κυρίως της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

