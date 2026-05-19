Μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης στη Νέδοντος: Παίρνει σειρά η Αναγνωσταρά...    

Μέσα με τέλη Ιουνίου τελειώνει το έργο των αστικών αναπλάσεων σε κεντρικούς δρόμους στην Καλαμάτα, στην οδό Νέδοντος και αμέσως μετά ξεκινάει το έργο ολοκλήρωσης στην οδό Αναγνωσταρά, προϋπολογισμού 950.000 ευρώ.

Αυτό επισήμανε χθες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, στη Δημοτική Επιτροπή, όπου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ (ποσού 920.508,97 ευρώ) του έργου της Αναγνωσταρά, πριν ακόμα ξεκινήσει, καθώς με την επικαιροποίηση της μελέτης προέκυψαν 4 νέες τιμές.

Απαντώντας σε παρατηρήσεις των συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη και Σπύρου Χανδρινού για διευκόλυνση του αναδόχου, που είναι ο ίδιος και στα δύο έργα, ο αντιδήμαρχος ανέφερε πως δεν γινόταν να υλοποιούνται δύο έργα στο κέντρο της πόλης την ίδια περίοδο.

Οι 2 από τις 4 νέες τιμές αφορούν την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των πλακών, η οποία αφορά στη χρήση ψυχρών υλικών (cool materials) και των κυβολίθων, που αφορά στην αύξηση του πάχους από 6 σε 8 εκατοστά και στη χρήση ψυχρών υλικών.

Ο Β. Κουτραφούρης είπε ότι κρίθηκε σκόπιμο να τοποθετηθούν ψυχρά υλικά, όπως έχουν τοποθετηθεί και σε κάθετους δρόμους που αναπλάστηκαν (Γεωργούλη, Πολυχάρους κλπ.), ενώ τα 8 εκατοστά πάχος στους κυβόλιθους αποφασίστηκαν για “καλύτερη απόκριση στα βαρέα οχήματα”.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόταση, στην Αναγνωσταρά “προβλέπεται η διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη δημιουργία ικανών σε μήκος εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης, ή οχημάτων διανομής των παρακείμενων καταστημάτων, αφήνοντας έτσι καθαρό πλάτος κίνησης οχημάτων 3 μέτρων - πέραν του χώρου στάθμευσης -, ενώ στο σημερινό οδόστρωμα, αφού πρώτα αποξηλωθεί η υπάρχουσα και όχι σε καλή κατάσταση άσφαλτος, προβλέπεται να τοποθετηθούν έγχρωμοι κυβόλιθοι τσιμέντου, στην ίδια στάθμη που βρίσκεται σήμερα ο δρόμος.

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού που θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας τύπου led, όπως και η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων (τόσο των οδών όσο και των υδρορροών των παρακείμενων κατοικιών), είτε με την μετακίνηση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων, είτε με την κατασκευή υπόγειου πλαστικού αγωγού που θα μεταφέρει τα όμβρια των πεζοδρόμων προς στους κεντρικούς αγωγούς της πόλης, στην ευρύτερη περιοχή της παρέμβασης”.

Γ.Σ.