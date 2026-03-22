Πάσχα στη σκιά του πολέμου: Πώς θα φτάσει στην Ελλάδα το Άγιο Φως (Βίντεο)

Έντονη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σχετικά με το τι θα συμβεί κατά τις ημέρες του Πάσχα και την παραλαβή του Αγίου Φωτός από την Ιερουσαλήμ.

Η Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, που υπό κανονικές συνθήκες σφύζει από ζωή, παρουσιάζει σήμερα εικόνα πόλης-φάντασμα. Η είσοδος στην πόλη απαγορεύεται, όπως και η λειτουργία των καταστημάτων. Παράλληλα, κλειστά παραμένουν τα μοναστήρια και τα μουσεία της περιοχής, με την καθημερινότητα να έχει παραλύσει πλήρως.

Περιορισμοί ενόψει των εορτών

Το Εβραϊκό Πάσχα ξεκινά την 1η Απριλίου και διαρκεί έως τις 9 του μήνα, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στις 12 Απριλίου, θα εορταστεί το ελληνικό Πάσχα.

Κατά τις ημέρες αυτές, η Παλιά Πόλη συνήθως πλημμυρίζει από πιστούς για την αφή του Φωτός, το οποίο μεταφέρεται και στην Ελλάδα. Ωστόσο, φέτος το Πάσχα αναμένεται διαφορετικό, καθώς η περιοχή τελεί υπό απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω του πολέμου.

Συντονισμός για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός

Σύμφωνα με τα "Νέα", το υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική πρεσβεία και οι ισραηλινές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία για τον απαραίτητο συντονισμό. Αν και θεωρείται ακόμη νωρίς, όλες οι πλευρές διαμηνύουν πως «το Φως θα έρθει στη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο», είτε με ειδική πτήση είτε με άλλο μέσο.

Από την έναρξη του πολέμου, ο εναέριος χώρος του Ισραήλ ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει το αναγκαίο κενό ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

Στους εκκλησιαστικούς κύκλους, μάλιστα, δεν λείπουν οι σκέψεις ακόμη και για μια άτυπη εκεχειρία τις ημέρες του Πάσχα, ώστε να διευκολυνθεί η τελετή και η μεταφορά του Αγίου Φωτός, αν και ένα τέτοιο ενδεχόμενο μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο.