Ολοκληρώθηκε το AdventureWEEK Peloponnese 2026: Διεθνείς συνεργασίες για ενίσχυση θεματικού τουρισμού

Με στόχο να συνδέσει την Πελοπόννησο με τη διεθνή αγορά του τουρισμού περιπέτειας ολοκληρώθηκε το AdventureWEEK Peloponnese 2026.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 13 Μαΐου και ανέδειξε φυσικά τοπία, μονοπάτια, πολιτιστικούς πόρους, γαστρονομία και αυθεντικές εμπειρίες της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση του θεματικού τουρισμού και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Η αυλαία έπεσε με το Marketplace Event, όπου 19 buyers και 12 εκπρόσωποι διεθνών μέσων ενημέρωσης από αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Πολωνία και ο Καναδάς είχαν επαφές με τουριστικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου. Οι συναντήσεις είχαν στόχο τη δημιουργία συνεργασιών, την προσέλκυση νέων τουριστικών ροών και την ενίσχυση της διεθνούς προβολής του τοπικού τουριστικού προϊόντος.

Το AdventureWEEK Peloponnese 2026 υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese, σε συνεργασία με την Adventure Travel Trade Association, με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιορεντίνος επισήμανε ότι μέσα από τέτοιες δράσεις επιδιώκεται η ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας ως προορισμού που μπορεί να λειτουργεί για 10 και 12 μήνες τον χρόνο. Τόνισε επίσης ότι η Πελοπόννησος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, καθώς ο slow tourism ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις και μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η Πελοπόννησος να «επανασυστήσει τον εαυτό της» στη διεθνή αγορά. Οπως σημείωσε, βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, στο οποίο η φύση, η γαστρονομία και ο πολιτισμός θα συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο τουριστικό οικοσύστημα.

Σύμφωνα με τον κ. Πτωχό, η συνεργασία με την ATTA και τον ΕΟΤ εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, καθώς το AdventureWEEK λειτουργεί ως πλατφόρμα δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και προβολής της Πελοποννήσου σε επαγγελματίες και μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού.

Στη σημασία της κοινής προβολής της Πελοποννήσου στάθηκε και ο δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι το τουριστικό προϊόν της Λακωνίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκομμένο από το συνολικό τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας. Οπως ανέφερε, ζητούμενο είναι η συνεργασία και η επιμήκυνση της παραμονής των επισκεπτών.

Από την πλευρά της Adventure Travel Trade Association, η Maureen Seelley αναφέρθηκε στη δυναμική της Πελοποννήσου ως προορισμού adventure τουρισμού, επισημαίνοντας την ποιότητα των φυσικών τοπίων, των μονοπατιών και της τοπικής φιλοξενίας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας συνέδεσε τη διοργάνωση με τη νέα στρατηγική της Περιφέρειας για τον εναλλακτικό τουρισμό, στην οποία εντάσσεται και το «Peloponnese Trails», ένα δίκτυο διαδρομών άνω των 2.000 χιλιομέτρων που συνδέει ορεινούς όγκους, χωριά, φυσικά τοπία και πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Η διοργάνωση αφήνει ως βασικό αποτύπωμα τη συστηματική προσπάθεια της Περιφέρειας να μετατρέψει το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της Πελοποννήσου σε διεθνώς αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν εμπειριών. Το στοίχημα, πλέον, είναι οι επαφές και η προβολή να μεταφραστούν σε πραγματικές κρατήσεις, νέες συνεργασίες και μεγαλύτερη τουριστική κίνηση πέρα από την κλασική θερινή περίοδο.