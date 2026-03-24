Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Κορυφαίος πολλαπλασιαστής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων το έμψυχο δυναμικό τους

Τα προηγμένα οπλικά συστήματα, οι νέες τεχνολογίες, τα μη επανδρωμένα μέσα, η κυβερνοάμυνα και η τεχνητή νοημοσύνη αναμφίβολα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στα χέρια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αντάξια των απαιτήσεων της εποχής και των υψηλών προσόντων τους.

Πλην όμως, δεν δύνανται να υποκαταστήσουν το σθένος, το ήθος, το θάρρος, την αυταπάρνηση, το αίσθημα καθήκοντος και την πίστη σε μία ιδέα υπέρτερη του εαυτού, αξίες που συνιστούν την πεμπτουσία της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων. Γι' αυτό, το έμψυχο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι και θα παραμένει ο κορυφαίος πολλαπλασιαστής ισχύος της Πατρίδος.

Αυτό τόνισε στην ημερήσια διαταγή του για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

«Όσο κι αν μεταβάλλονται τα μέσα του πολέμου από καιρού εις καιρόν, ο αποφασιστικός παράγοντας ισχύος παραμένει διαχρονικά αμετάβλητος: ο άνθρωπος», υπογράμμισε.

Απευθυνόμενος στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, μαθητές παραγωγικών σχολών, στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, εθνοφύλακες, έφεδρους και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ανέφερε: «Την 25η Μαρτίου ο απανταχού Ελληνισμός ίσταται υπερήφανος ενώπιον μιας ημέρας μέγιστου ιστορικού, πνευματικού και εθνικού συμβολισμού, κατά την οποία συνεορτάζονται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Εθνική μας Παλιγγενεσία. Η ημέρα αυτή δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά ζώσα μαρτυρία της αδιάσπαστης ενότητας Πίστης και Πατρίδος, πνευματικής αναγέννησης και εθνικής ανάτασης, ελπίδας και ελευθερίας. Εντός αυτής της διπλής εορτής, το Έθνος αναγνωρίζει όχι μόνον τις ρίζες του, αλλά και το βαθύτερο μέτρο της ιστορικής του ταυτότητας».

«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821», είπε, «υπήρξε το κορυφαίο επίτευγμα του νεότερου Ελληνισμού, διότι οι πρόγονοί μας δεν αρκέσθηκαν να οραματισθούν την ελευθερία, αλλά έλαβαν την απόφαση να την καταστήσουν πράξη διά του επίπονου αγώνα, της ύψιστης θυσίας και της καθολικής προσφοράς. Με πίστη ακατάβλητη, με ομοψυχία, με φρόνημα αδούλωτο και με ακράδαντη επίγνωση ότι η ελευθερία δεν αποτελεί απλώς δικαίωμα, αλλά θεμελιώδη όρο ύπαρξης του Έθνους, κατόρθωσαν να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό και να ανυψώσουν εκ νέου το ελληνικό κράτος, δικαιώνοντας τους αιώνες σκλαβιάς, στερήσεων, μαρτυρίου και προσδοκιών του Γένους. Διά τούτο ακριβώς, η 25η Μαρτίου έχει χαραχθεί με χρυσά γράμματα στην αδιάσπαστη ιστορική αυτογνωσία του Έθνους και στην αέναη πνευματική εγρήγορση του απανταχού Ελληνισμού».

«Ιδιαιτέρως δε κατά το τρέχον έτος, η ιστορική μας μνήμη στρέφεται με δέος και συγκίνηση προς την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, καθώς συμπληρώνονται διακόσια έτη από την Ηρωική Έξοδο. Εκεί, οι "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι", κατά τον Διονύσιο Σολωμό, ύψωσαν πεισμωμένα κι αψήφιστα το ανάστημά τους απέναντι στην αντίπαλη αριθμητική υπεροχή, υπερασπιζόμενοι "την υστέραν σπιθαμήν της γης του Μεσολογγίου", προσφέροντας στον κόσμο ένα ανυπέρβλητο, οικουμενικό παράδειγμα πίστης, πειθαρχίας και ηθικού μεγαλείου. Το Μεσολόγγι και η θυσία των κατοίκων του υπερέβη τα στενά όρια της Ιστορίας, για να κατακτήσει επάξια μία θέση στο πεδίο της άχρονης θύμησης των υψηλών, πατρογονικών ιδανικών. Είναι ο τόπος όπου η Ελευθερία απέκτησε φωνή, όπου το Καθήκον συνάντησε την Αυτοθυσία και όπου η γενναία προσφορά υπέρ Πατρίδος του δωρήματος της ζωής μετετράπη σε αδιασάλευτο σύμβολο δόξης, τιμής και ανδρείας», συμπλήρωσε.

«Δύο αιώνες μετά, η Ιερά Πόλις του Μεσολογγίου εξακολουθεί να φωτίζει τη συλλογική μας αυτοσυνειδησία, υπενθυμίζοντάς μας ότι το ισχυρότερο καταφύγιο της πολιορκούμενης δια της βίας ανθρώπινης ψυχής είναι η εσωτερική, ηθική ελευθερία. Δύο αιώνες μετά, η θυσία του Μεσολογγίου εξακολουθεί να διατρανώνει ότι το μεγαλείο ενός Έθνους δεν βασίζεται στο ΕΓΩ, αλλά γεννάται μέσα από τις ψυχωμένες με γνήσια αγάπη για την Πατρίδα καρδιές των Ελλήνων που ατενίζουν και θα ατενίζουν πάντοτε το μέλλον με μοναδικό οδηγό το ΕΜΕΙΣ, "Ποτέ από το Χρέος μη κινούντες, δίκαιοι κ' ίσιοι σ' όλες των τες πράξεις"», ξεκαθάρισε.

«Το χρέος που φέρουμε σήμερα στους ώμους μας (τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων) δεν εξαντλείται στην απλή μνημόνευση του ένδοξου παρελθόντος του Γένους, αλλά συνίσταται στην έμπρακτη και συνεπή συνέχισή του. Καλούμεθα όχι μόνον να τιμούμε τη μνήμη των προγόνων μας, αλλά να τη μεταστοιχειώνουμε καθημερινώς σε πράξη ευθύνης, πειθαρχίας, επαγγελματισμού, ετοιμότητας και προσήλωσης στην αποστολή. Να αποδεικνύουμε, με κάθε μας πράξη και σε κάθε περίσταση, ότι η Εθνική Άμυνα της χώρας θεραπεύεται και σήμερα, όπως και πάντοτε, με πίστη στο καθήκον, με αδιάπτωτη εγρήγορση, με υψηλό φρόνημα και με εσωτερική αντοχή αντάξια εκείνης που διέκρινε τις γενεές των Ελλήνων που προηγήθηκαν», επισήμανε.

«Με πλήρη επίγνωση της ποιοτικής σας ανωτερότητας, της επιχειρησιακής σας αξίας και του υψηλού σας φρονήματος, σας καλώ να συνεχίσετε με υπερηφάνεια να πορεύεσθε ως γνήσιοι Έλληνες ορθώς και όρθιοι, με τα πόδια στυλωμένα στην από αιώνων ελληνική γη, ατενίζοντας με καθαρό βλέμμα το βαθυγάλανο των θαλασσών μας και το καταγάλανο του ελληνικού ουρανού, πάντοτε με αποστολική προσήλωση στο καθήκον. Για όλους εμάς, άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, η αριστεία συνιστά το ελάχιστο αντίτιμο του Ιερού Χρέους που όλοι μας φέρουμε έναντι της Πατρίδος, των προγόνων και των επιγόνων μας», τόνισε απευθυνόμενος στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Ας μην λησμονούμε ποτέ την παρακαταθήκη του Γέρου του Μωριά: «Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε». Είθε η Υπέρμαχος Στρατηγός να σκέπει την Πατρίδα μας και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες απανταχού. Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821. Ζήτω το Έθνος. Ζήτωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις», κατέληξε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ