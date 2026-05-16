Αυστραλία: Κατέληξε άνδρας που είχε δεχθεί επίθεση από καρχαρία

Ένας άνδρας πέθανε ύστερα από επίθεση που δέχθηκε σήμερα από καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία, ανακοίνωσαν η αστυνομία και οι τοπικές αρχές στο AFP.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδος) στην ακτή της νήσου Ρότνεστ η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Περθ, σύμφωνα με την αστυνομία και εκπρόσωπο της τοπικης πτέρυγας της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών St. John Ambulance.

"Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψη του άνδρα", ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι αστυνομικές αρχές της Δυτικής Αυστραλίας.

Το 38χρονο θύμα, που δεν έχει κατονομαστεί ακόμη από τις αρχές, μεταφέρθηκε στη στεριά αφού δέχθηκε την επίθεση καρχαρία, αλλά δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή του, μετέδωσε επίσης το Reuters επικαλούμενο ανακοίνωση της αστυνομίας, στην οποία προστίθεται ότι ετοιμάζεται μια αναφορά για να δοθεί στον ιατροδικαστή.

Το υπουργείο Πρωτογενών Βιομηχανιών και Περιφερειακής Ανάπτυξης της πολιτείας διευκρίνισε στο AFP ότι ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας τεσσάρων μέτρων δάγκωσε τον άνδρα και κάλεσε τους επισκέπτες αυτού του πολυσύχναστου τουριστικού προορισμού να δείξουν "αυξημένη επαγρύπνηση".

Πρόκειται για την πρώτη θανάσιμη επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία από τον Μάρτιο του 2025, όταν ένας σέρφερ είχε ακρωτηριαστεί στα ανοιχτά απομονωμένης παραλίας.

Το πιο πρόσφατο θύμα καρχαρία στην Αυστραλία είναι ένα 12χρονο αγόρι που υπέκυψε αφού δέχθηκε επίθεση στον κόλπο του Σίδνεϊ τον Ιανουάριο. Αυτή ήταν η τρίτη μοιραία επίθεση στο Σίδνεϊ από τον Σεπτέμβριο. Αυτής ακολούθησαν τρεις ακόμη, που δεν ήταν θανάσιμες, το επόμενο 48ωρο στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Σίδνεϊ, οδηγώντας τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών να ζητήσουν από τον πληθυσμο να αποφεύγει τις παραλίες.

