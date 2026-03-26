Αμπελόκηποι: Ψυχικά ασθενής τραυμάτισε αστυνομικό με τσεκούρι

Επίθεση με τσεκούρι, δέχθηκε ένας αστυνομικός στους Αμπελόκηπους με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Δράστης της επίθεσης ένα άτομο με ψυχικά προβλήματα. Όλα έγιναν όταν ο αστυνομικός μετέβη στο σπίτι του άνδρα στους Αμπελόκηπους, προκειμένου να τον οδηγήσει σε ψυχιατρική κλινική, μετά από εισαγγελική εντολή.