Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Σημαντική δωρεά από το «Ίδρυμα Ιωάννου και Παναγιώτας Λαμπροπούλου»

Την αποδοχή της δωρεάς υπέγραψαν από κοινού ο περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης και η Μεσσηνία πρόεδρος του Ιδρύματος Βούλα Λαμπροπούλου, ομότιμος καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Γυναικείων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά την επίσκεψή της στην έδρα της Περιφέρειας, στην Κομοτηνή, παρουσία και του Πασχάλη Ξανθόπουλου, καλλιτεχνικού διευθυντή της «Στέγης Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Α.Ε.».

Η δωρεά περιλαμβάνει μία εξαιρετικά σημαντική συλλογή αντικειμένων του ελληνικού πολιτισμού των δύο τελευταίων αιώνων, με σκοπό τη δημιουργία μόνιμης έκθεσης που θα στεγαστεί στον Πολυχώρο Τέχνης & Σκέψης (Οικία Μάνου Χατζηδάκι), στην Ξάνθη.

Παράλληλα, περιλαμβάνει και ακίνητο στην Αττική, το οποίο θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά για την ενίσχυση της λειτουργίας της έκθεσης. Τα εκθέματα προέρχονται από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο αλλά και από τη Διασπορά: από την περιοχή των Πομάκων, την Ανατολική Ρωμυλία, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μαιώτιδα Λίμνη, όπου υπήρχαν Ελληνικές αποικίες, έως τα Ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας και της Απουλίας, αλλά και τη φυλή Kalash στο Πακιστάν.

Ορισμένα από αυτά είναι σπάνια και μοναδικά, θησαυροί λαογραφικοί, ενώ άλλα αποτυπώνουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τόσο στις επαρχίες όσον και στα αστικά κέντρα της Ελλάδας. «Ευελπιστούμε η αισθητική της Έκθεσης και η ομορφιά της Παράδοσης, που απηχεί το μεγαλείο του νεότερου Ελληνικού πολιτισμού, καθώς και ο χώρος που φέρει τη μουσική παρακαταθήκη του Μάνου Χατζιδάκι, να αποτελέσουν πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, στην ιστορική πόλη της Ξάνθης», δήλωσε η κα Λαμπροπούλου.

Από την πλευρά του, ο κ. Τοψίδης ευχαρίστησε την πρόεδρο του Ιδρύματος και δήλωσε: «Η δωρεά αυτή αποτελεί μια πράξη υψηλού πολιτιστικού και κοινωνικού συμβολισμού. Ενισχύει ουσιαστικά την πολιτιστική ταυτότητα της Περιφέρειάς μας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν νέο, δυναμικό πυρήνα πολιτισμού στην Ξάνθη. Στόχος μας είναι η ανάδειξη της Συλλογής με τρόπο σύγχρονο και εξωστρεφή, ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ιστορία και την παράδοση του Ελληνισμού, αλλά και μοχλό ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία».

Τη διαχείριση της δωρεάς αναλαμβάνει η «Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Α.Ε.», με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία μόνιμης Έκθεσης στον 2ο όροφο του Πολυχώρου Τέχνης & Σκέψης (Οικία Μάνου Χατζηδάκι), στην Ξάνθη.

Παράλληλα, προβλέπεται συνεργασία με εξειδικευμένους μουσειολόγους για την επιστημονική επιμέλεια και την ορθή παρουσίαση της Συλλογής, σε συνεργασία με το Ίδρυμα, καθώς και η συστηματική προώθηση και προβολή της Έκθεσης στο ευρύ κοινό και σε πολιτιστικά δίκτυα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.