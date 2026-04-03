Θεσσαλονίκη: Δολοφονία στην Καλαμαριά με θύμα 20χρονο - Προσωρινά κρατούμενος και ο δεύτερος φίλος του Κλεομένη

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 21 ετών φίλος του Κλεομένη που ήταν παρών στο αιματηρό επεισόδιο το οποίο στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο, το βράδυ της 12ης Μαρτίου, στην Καλαμαριά.

Είναι το τρίτο πρόσωπο που παίρνει το δρόμο για τις φυλακές για το συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο φαίνεται να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Είχε προηγηθεί η προσωρινή κράτηση του 23χρονου κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με θύμα τον 20χρονο Κλεομένη, κι ενός ακόμη φίλου του παθόντα, ηλικίας 19 ετών.

Ο 21 ετών κατηγορούμενος πέρασε σήμερα το κατώφλι της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και απολογήθηκε για τις πράξεις της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (σε βαθμό κακουργήματος), της συμμορίας και της κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου).

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος ο συγκεκριμένος νεαρός κινήθηκε στη γραμμή που ακολούθησε ο 19χρονος συγκατηγορούμενός του. Φέρεται να υποστήριξε ότι βρέθηκε στην Καλαμαριά, συνοδεύοντας τον Κλεομένη, επειδή ο 20χρονος φίλος του ήθελε να συναντήσει ένα πρόσωπο (τον 23χρονο, κατά τη δικογραφία) το οποίο ορμώμενο από οπαδικά κίνητρα «πείραζε» νεαρούς και ανήλικους.

Υποστήριξε δε ότι μετά από λογομαχία απώθησαν τον 23χρονο κι ότι δεν είχαν πάνω τους κάποια αντικείμενα - όπλα. Πρόσθεσε δε, ότι αρχικά αυτός κι ο 19χρονος δεν συνειδητοποίησε ότι ο Κλεομένης δέχτηκε μαχαιριές κι ότι στη συνέχεια τον είδαν να καταρρέει δίπλα στους κάδους επί της οδού Αργοναυτών.

Υπενθυμίζεται πως ο 23χρονος κατά την απολογία του είχε ισχυριστεί πως δέχθηκε απρόκλητη επίθεση κάτω από το σπίτι του κι ότι τέλεσε την εις βάρος του αποδιδόμενη ανθρωποκτονία σε καθεστώς άμυνας χρησιμοποιώντας στα «τυφλά» το μαχαίρι που είχε πάνω του.

Η κύρια ανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται και στο πλαίσιο αυτό καλούνται να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ η ανακρίτρια φέρεται να ζήτησε από την Αστυνομία να συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας για να αποτυπωθούν οι κινήσεις- διαδρομές και των δύο πλευρών, πριν αλλά και μετά το φονικό επεισόδιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ