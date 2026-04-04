Στην περιοχή της Σπάρτης και υπό την αιγίδα του ΕΟΤ το 4ο L' Etape Greece by Tour de France 2026

Το πνεύμα και τη μοναδική εμπειρία του θρυλικού ποδηλατικού «Γύρου της Γαλλίας» (Tour de France) μεταφέρει στην Ελλάδα το 4ο L' Etape Greece by Tour de France 2026, που πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο στην περιοχή της Σπάρτης υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, προβάλλοντας διεθνώς την περιοχή και ενισχύοντας την εικόνα της χώρας ως ιδανικού προορισμού για αθλητικό τουρισμό.

Το 4ο L' Etape Greece, που διοργανώνεται από την ευZHN feelόsophy, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Σπάρτης και τον Σπαρτιατικό Γυμναστικό Σύλλογο, απευθύνεται σε ερασιτέχνες ποδηλάτες και περιλαμβάνει τρεις αγώνες:

-The Race: Απαιτητική κυκλική διαδρομή 140 χλμ. με 1.700 μ. υψομετρικής διαφοράς, σχεδιασμένη για έμπειρους ποδηλάτες που θέλουν να ζήσουν την ατμόσφαιρα του Tour de France.

-The Ride: Η διαδρομή καλύπτει 67 χλμ. με 1.250 μ. υψομετρικής διαφοράς, προσφέροντας μια γρηγορότερη αλλά απαιτητική εμπειρία, καθώς οι ποδηλάτες θα αναμετρηθούν σε sprint ανάβασης και ευθείας, και

-The Fun Ride: Αγώνας 15 χλμ., ο οποίος απευθύνεται σε αρχάριους ή έμπειρους ποδηλάτες όλων των ηλικιών, που επιθυμούν να ζήσουν την απόλυτα διασκεδαστική πλευρά του L'Étape Greece.

Όλοι οι αγώνες θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα στην πόλη της Σπάρτης, διασχίζοντας μοναδικά τοπία, ιστορικά τοπόσημα, παραδοσιακά χωριά και αρχαία μονοπάτια της Λακωνίας, ενώ θα λάβουν μέρος και θα παρακολουθήσουν περισσότεροι από 2.000 ποδηλάτες και συνοδοί από 28 χώρες από όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, υπό την αιγίδα του ΕΟΤ πραγματοποιείται αύριο Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Απριλίου 2026 στη Λειβαδιά και το βουνό του Ελικώνα ο 3ος Ορεινός Αγώνας Δρόμου «Helicon Mountain Race 2026».

Πρόκειται για αγώνα ορεινού τρεξίματος, που περιλαμβάνει έξι διαδρομές (38 χλμ., 38 χλμ. σκυταλοδρομία, 26 χλμ. 14 χλμ. 5,6 χλμ. σπριντ και παιδικό αγώνα), με αφετηρία και τερματισμό το φαράγγι των Πηγών της Κρύας, και διασχίζει χαρακτηριστικά σημεία φυσικού, μνημειακού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Στόχος των διοργανωτών του αγώνα, στον οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 800 αθλητές, είναι μέσω του αθλητικού τουρισμού να προβάλλουν την περιοχή ως έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό με εντυπωσιακό φυσικό πλούτο και σημαντικό ιστορικό απόθεμα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ