Απάτη με «μαϊμού» υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ: Ηλικιωμένη έχασε χρήματα και κοσμήματα – Συνελήφθη ένας δράστης

Θύμα απάτης έπεσε μια 85χρονη γυναίκα, σε περιστατικό που αναδεικνύει τη θρασύτητα των επιτήδειων που στοχοποιούν ηλικιωμένους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Πετρούπολη, όταν δύο άτομα προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και κατάφεραν να εξαπατήσουν την ηλικιωμένη, αποσπώντας χρήματα και τιμαλφή.

Πώς έγινε η απάτη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες εμφανίστηκαν ως εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ και με πρόσχημα τεχνικό ζήτημα κατάφεραν να πείσουν την 85χρονη να τους επιτρέψει την πρόσβαση.

Από την απάτη, οι επιτήδειοι απέσπασαν περίπου 400 ευρώ, αλλά και πολλά κοσμήματα, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη της γυναίκας.

Άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας

Μετά το περιστατικό, οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο. Ωστόσο, κάτοικος της περιοχής κατάφερε να συγκρατήσει και να καταγράψει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, ενημερώνοντας άμεσα την Αστυνομία.

Η κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν άμεση, με την ομάδα ΔΙΑΣ να εντοπίζει το όχημα λίγο μετά τις 23:00 στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Σύλληψη και ανάκτηση των κλοπιμαίων

Οι αστυνομικοί προσέγγισαν προσεκτικά το όχημα και προχώρησαν στην ακινητοποίηση ενός εκ των δραστών, ενός 35χρονου ημεδαπού, ο οποίος φέρεται να προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν τα χρήματα και τα κοσμήματα της 85χρονης, τα οποία και επιστράφηκαν στη γυναίκα.

Εφιάλτης για την ηλικιωμένη

Η ηλικιωμένη γυναίκα έζησε στιγμές έντονης αναστάτωσης, καθώς οι δράστες κατάφεραν να της αποσπάσουν σχεδόν ό,τι πολύτιμο διέθετε.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της Αστυνομίας, τα κλοπιμαία επέστρεψαν στα χέρια της, ωστόσο το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα περιστατικών εξαπάτησης ηλικιωμένων.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και του δεύτερου δράστη.