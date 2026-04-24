Οι 251 ελληνικές παραλίες που γίνονται επίσημα «άβατο» - Μπλόκο στις ξαπλώστρες

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπέγραψαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο χάρτης των προστατευόμενων ακτών της χώρας αλλάζει ριζικά.

Η λίστα με τις περίφημες «απάτητες παραλίες» επεκτείνεται, ανεβάζοντας τον αριθμό τους από 238 σε 251. Πρόκειται για μια αποφασιστική κίνηση που υψώνει μια «οικολογική ασπίδα» πάνω από τις πιο ευαίσθητες και αισθητικά σπάνιες γωνιές της Ελλάδας.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Τέλος οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες. Στις συγκεκριμένες ακτές απαγορεύεται κάθε μορφή παραχώρησης για απλή χρήση. Οι περιοχές αυτές, ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, αντιμετωπίζονται πλέον ως φυσικά καταφύγια.

Στόχος είναι η διατήρηση της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας, καθώς και η προστασία της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας τους από οποιαδήποτε δράση θα μπορούσε να διαταράξει την ακεραιότητά τους.

Ο χάρτης με τις «απάτητες παραλίες»