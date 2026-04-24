Ανάδοχοι σε έργα της Περιφέρειας

Επτά έργα για την οδική ασφάλεια, την αντιπλημμυρική προστασία και τη συντήρηση του οδικού δικτύου συνολικού προϋπολογισμού 3,2 εκατ. ευρώ δρομολογεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά την έγκριση των αναδόχων από την Περιφερειακή Επιτροπή.

Τα έργα αφορούν παρεμβάσεις σε Αργολίδα, Μεσσηνία και Αρκαδία και περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, καθαρισμούς ρεμάτων, αποκαταστάσεις βλαβών και βελτιώσεις υποδομών οδικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν τα έργα: ασφαλτόστρωση και συντήρηση οδικού δικτύου στην Π.Ε. Αργολίδας με προϋπολογισμό 450.000 ευρώ, καθαρισμοί και αποκατάσταση κοίτης ρεμάτων στην Π.Ε. Μεσσηνίας με 300.000 ευρώ, βελτίωση υποδομών οδικής ασφάλειας στην Π.Ε. Αρκαδίας στα όρια των Δήμων Γορτυνίας και Τρίπολης με 900.000 ευρώ, αποκατάσταση βλαβών και προστασία βάθρων στη γέφυρα Μπέρτσιας στην Ε.Ο. 74 Τρίπολης – Πύργος με 300.000 ευρώ, συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Άστρους – Λεωνιδίου με 600.000 ευρώ, βελτίωση οδικής ασφάλειας στην επαρχιακή οδό Τρίπολης – Άστρους με ηλεκτροφωτισμό κόμβων με 240.000 ευρώ και συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στην Ε.Ο. Τρίπολης – Μεγαλόπολη – Καλαμάτα με 400.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε συνολικό σχεδιασμό που δίνει έμφαση στην πρόληψη, τη συντήρηση και την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων και την αντιπλημμυρική θωράκιση. Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Χρήστος Λαμπρόπουλος ανέφερε: «Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο με σχέδιο και προτεραιοποίηση, υλοποιώντας τον σχεδιασμό που έχουμε θέσει ως Περιφερειακή Αρχή, υπό τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό. Με παρεμβάσεις σε όλο το εύρος της Περιφέρειας, ενισχύουμε την οδική ασφάλεια, βελτιώνουμε την καθημερινότητα και θωρακίζουμε τις υποδομές μας απέναντι σε κινδύνους. Στόχος μας είναι η συνέπεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα».