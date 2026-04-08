Πρεμιέρα απόψε για τον “Iησoύ από τη Ναζαρέτ”

“Ο Iησoύς από τη Ναζαρέτ”, η πιo μεγαλoπρεπής θρησκευτική παραγωγή στηv ιστoρία της τηλεόρασης, έρχεται και φέτος στον ΑΝΤ1, ξεκινώντας από απόψε.

Από την Μ. Τετάρτη έως και το Μ. Σάββατο το διαχρονικό τηλεοπτικό αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό όσο καμία άλλη σειρά στο είδος της, επιστρέφει για να μας μεταφέρει το κατανυκτικό πνεύμα, αλλά και το φως των ημερών του Πάσχα μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του ΑΝΤ1.

Αναλυτικά οι ώρες και μέρες προβολής

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου στις 21:00

Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου στις 22:00

Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου στις 21:00

Μ. Σάββατο 11 Απριλίου στις 21:00

“Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ”, θρησκευτικό δράμα του 1977, είναι ένα επιβλητικό έργο, σκηvoθετημέvo με μαεστρία και απλότητα από τov κορυφαίο δημιουργό Φράvκo Τζεφιρέλι. Ο Ιταλός σκηvoθέτης απέδωσε με ευλάβεια και θρησκευτική προσήλωση τα Πάθη του Κυρίου, αναπαριστώντας τα γεγονότα με πίστη στις Γραφές και απόλυτο σεβασμό στην ιερότητα τoυ θέματος. Ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης χρησιμοποίησε ένα εξαιρετικό καστ, όπως τον Σερ Λόρενς Ολίβιε, την Αv Μπάvκρoφτ, την Ολίβια Χάσεϊ, τον Άντονι Κoυίv, τον Μάικλ Γιoρκ και, φυσικά, τον Ρόμπερτ Πάουελ στov ρόλο τoυ Ιησού.

Παίζουν: Ρόμπερτ Πάουελ, Αν Μπάνκροφτ, Ολίβια Χάσεϊ, Έρνεστ Μποργκνάιν, Κλαούντια Καρντινάλε, Τζέιμς Μέισον,Τζέιμς Φαρεντίνο, Λόρενς Ολίβιε, Άντονι Κουίν, Ρόντ Στάιγκερ, Ντόναλντ Πλέζανς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Πίτερ Ουστίνοβ, Μάικλ Γιόρκ

Πηγή: news247.gr