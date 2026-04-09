Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων στις Πασχαλινές Διακοπές

Κατά την περίοδο των πασχαλινών εορτών τα σχολεία είναι κλειστά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι όπου συμβαίνουν και πολλά παιδικά ατυχήματα.

Το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» δίνει συμβουλές για να αποφευχθούν τα ατυχήματα το Πάσχα:

1. Προσοχή στα πυροτεχνήματα. Εκατοντάδες παιδιά έχουν τραυματιστεί από βεγγαλικά και δυναμιτάκια. Αγοράζουμε μόνο εγκεκριμένα βεγγαλικά και ελέγχουμε την ημερομηνία λήξης τους. Δεν πειραματιζόμαστε με αυτοσχέδιες κατασκευές και τα παιδιά βρίσκονται πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα.

Υπενθυμίζουμε ότι η καύση βεγγαλικών επιτρέπεται μόνο για λόγους ψυχαγωγίας του κοινού κατά τις επίσημες τελετές, πανηγύρεις και εορτές, εξαιρουμένων των εορτών του Αγίου Πάσχα.

2. Πάσχα χωρίς εγκαύματα. Όταν βάφουμε τα αυγά και ετοιμάζουμε πασχαλινές λιχουδιές δεν αφήνουμε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη στην κουζίνα.

3. Προσοχή στη φλόγα της λαμπάδας και στο λιωμένο κερί, καθώς μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Επίσης, αποφεύγουμε όσες λαμπάδες είναι στολισμένες με εύφλεκτα υλικά και εξηγούμε στα παιδιά πώς πρέπει να τις κρατάνε. Μην ξεχνάμε ότι η επιδερμίδα του μικρού παιδιού είναι πιο ευαίσθητη από των ενηλίκων.

4. Iδιαίτερη προσοχή στις ψησταριές και στις σούβλες. Τα αναμμένα κάρβουνα και τα πυρωμένα σίδερα προκαλούν σοβαρά εγκαύματα.

5. Τροφική δηλητηρίαση:

* Η ασφαλής κατανάλωση των βαμμένων αυγών απαιτεί να φυλάσσονται σωστά πριν και μετά τον βρασμό τους.

* Οι σοκολατένιες λιχουδιές μπορεί να αλλοιωθούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Φροντίστε να φυλάσσονται σε δροσερό και ξηρό μέρος.

6. Εάν πάμε στο εξοχικό μας, έστω και για λίγες ημέρες, ας φροντίσουμε να είναι ασφαλές. Ιδιαίτερη προσοχή στα:

* Μπαλκόνια

* Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα

* Σκάλες

* Πηγάδια

* Πισίνες

7. Στις βόλτες στην εξοχή φροντίζουμε τα παιδιά να έχουν τα κατάλληλα ρούχα και κλειστά παπούτσια, ώστε να προφυλαχτούν από έντομα και ερπετά. Εάν ασχοληθούμε με την κηπουρική, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην φύλαξη των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων.

8. Διακοπές και ωραίος καιρός είναι συχνά αφορμή για βόλτες με ποδήλατο. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να φοράνε πάντα κράνος, ώστε να αποφεύγουν πιθανούς τραυματισμούς στο κεφάλι.

9. Με το Πάσχα ξεκινάνε οι ζέστες και τα πρώτα μπάνια. Προσοχή στα μικρά παιδιά. Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα και ελάχιστα εκατοστά νερού για να πνιγεί ένα παιδί.

10. Στις γιορτές όταν βγαίνουμε για ψώνια και έχει πολυκοσμία, να κρατάμε τα μικρά παιδιά πάντα από το χέρι και από τη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου.

11. Στις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, τα παιδιά πρέπει πάντα να φοράνε σωστά τη ζώνη αφαλείας και να κάθονται στο πίσω κάθισμα. Eάν τα παιδιά απαιτούν την προσοχή μας, σταματάμε προσεκτικά σε ασφαλές σημείο του δρόμου πριν ασχοληθούμε μαζί τους.

12. Αρκετά τροχαία ατυχήματα οφείλονται στο ότι τα παιδιά - επιβάτες, ενοχλούν και αποσυντονίζουν τους γονείς - οδηγούς. Για να υπάρχει ήρεμη ατμόσφαιρα μέσα στο αυτοκίνητο, κυρίως σε μεγάλες διαδρομές, να βεβαιωνόμαστε ότι τα παιδιά έχουν κάποια ασφαλή παιχνίδια μαζί τους για να απασχολούνται. Πρέπει επίσης να προγραμματίζουμε κάποιες στάσεις για να μπορούν τα παιδιά να κινηθούν εκτός αυτοκινήτου, και στη συνέχεια να είναι ήρεμα κατά τη διαδρομή.

