Το σπάσιμο των μπότηδων: Μια ηχηρή συμβολική πρώτη Ανάσταση – Ποια η ιστορία του εθίμου

Η Πρώτη Ανάσταση στην Πρέβεζα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ζωντανά έθιμα της πόλης, βαθιά ριζωμένο στη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική της ταυτότητα.

Άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θρησκευτική παράδοση αλλά και τις κοινωνικές δομές της παλιάς πόλης, το έθιμο προσελκύει κάθε χρόνο εκατοντάδες επισκέπτες, μετατρέποντας το ιστορικό κέντρο σε ένα μοναδικό σκηνικό χαράς και συμβολισμών.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, με το χαρμόσυνο σήμαντρο του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους, εκατοντάδες πήλινα μπότια σπάνε στο πλακόστρωτο της παλιάς πόλης και σε κάθε γωνιά της Πρέβεζας.

Με το άκουσμα του «Ανάστα ο Θεός», ξεκινά το εντυπωσιακό δρώμενο, το οποίο συμβολίζει τον «σεισμό» της Ανάστασης του Κυρίου. Ο εκκωφαντικός θόρυβος έχει ως στόχο να «διώξει το κακό» και να προαναγγείλει τη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο. Οι ρίζες του εθίμου χάνονται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν οι χριστιανοί δημιουργούσαν θόρυβο για να κρατούν μακριά τους Τούρκους από τις γειτονιές τους.

Το έθιμο διατηρήθηκε στο πέρασμα των χρόνων χάρη στους κατοίκους και τους καταστηματάρχες του γραφικού Σαϊτάν Παζάρ και τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την αγορά της πόλης. Ιστορικά, η προετοιμασία των μπότηδων ήταν μια συλλογική διαδικασία των γειτονιών.

Σήμερα, η αναβίωση του εθίμου ενισχύει τους δεσμούς ανάμεσα στην τοπική αγορά, τους δημότες και τους επισκέπτες, καθιστώντας την Πρέβεζα σημείο αναφοράς για τον θρησκευτικό τουρισμό. Τα στοιχεία επισκεψιμότητας κατά την πασχαλινή περίοδο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, με υψηλές πληρότητες στα καταλύματα της περιοχής.

Εκατοντάδες άνθρωποι πιάνουν από νωρίς θέση στα στενά γύρω από τον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους για να παρακολουθήσουν τα μπότια να πέφτουν από ψηλά, αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά ρίχνοντας τα δικά τους.

Παράλληλα, ο Δήμος προσφέρει σε όλους νηστίσιμα τοπικά γλυκίσματα, ενώ μετά το σπάσιμο των μπότηδων η Δημοτική Φιλαρμονική Πρέβεζας χαρίζει αναστάσιμες μελωδίες στους επισκέπτες. Στο πλαίσιο της φιλοξενίας και του καλωσορίσματος των επισκεπτών, υπάλληλοι του Δήμου και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πρέβεζας θα μοιράσουν δωρεάν πήλινα μπότια, ώστε όλοι να συμμετέχουν στο έθιμο.

Η Πρώτη Ανάσταση στην Πρέβεζα είναι πλέον γνωστή σε όλη τη χώρα, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την ένταξή της στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Ένα έθιμο που δεν τιμά μόνο το παρελθόν, αλλά συνεχίζει να δίνει ζωή, παλμό και προοπτική στην Πρέβεζα, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και προβάλλοντας την πόλη σε πανελλήνιο επίπεδο.

