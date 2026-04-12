Νεαροί που επέβαιναν σε ηλεκτρικό πατίνι πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο – Συνελήφθη ένας 15χρονος (Βίντεο)

Η νεανική απερισκεψία λίγο έλειψε να προκαλέσει τραυματισμούς και πανικό σε επιβάτες αστικού λεωφορείου το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στον Πειραιά.

Δύο νεαροί που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στην Ακτή Μιαούλη φέρονται να πέταξαν κροτίδα προς λεωφορείο της γραμμής Κερατσίνι–Πειραιάς, την ώρα που αυτό βρισκόταν εν κινήσει.

Στο όχημα βρίσκονταν και αστυνομικοί της ομάδας Αριάδνη, η οποία έχει αναλάβει ελέγχους και περιπολίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβατικότητας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα, εντόπισαν τους δύο νεαρούς σε κοντινή απόσταση και προχώρησαν στη σύλληψη ενός 15χρονου, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.