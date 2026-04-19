Οργή και θλίψη στην Κεφαλονιά για τον θάνατο της Μυρτώς: Στο μικροσκόπιο ψηφιακά ίχνη, καταθέσεις και ο ρόλος του 66χρονου που της έστειλε χρήματα (βίντεο)

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται αύριο οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλλονιά. Οι αρχές «ξεσκονίζουν» ψηφιακά ίχνη και νέες καταθέσεις για επιπλέον εμπλεκόμενους. Στο μικροσκόπιο των αρχών και η κατάθεση 66χρονου, ο οποίος το μοιραίο βράδυ, όχι μόνο επικοινώνησε με τη Μυρτώ, αλλά της έστειλε και χρήματα.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της άτυχης κοπέλας επιμένει πως η υπόθεση δεν έχει ακόμη πλήρως διαλευκανθεί και ότι ενδέχεται να υπάρξουν εμπλοκή κι άλλων προσώπων.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, κ. Παναγής Δρακουλογκώνας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η κύρια ανάκριση θα φέρει νέα δεδομένα στο φως. Όπως ανέφερε, δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες να προκύψουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην εμπλοκή κι άλλων προσώπων, ενισχύοντας την πεποίθηση της οικογένειας ότι ο κύκλος των υπευθύνων δεν έχει κλείσει.

Ψηφιακά ίχνη και νέες καταθέσεις

Την ίδια στιγμή, οι αρχές εντείνουν τις έρευνες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ψηφιακά δεδομένα. Κινητά τηλέφωνα, επικοινωνίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας βρίσκονται στο μικροσκόπιο, με στόχο να χαρτογραφηθεί τόσο η πορεία της 19χρονης πριν από το περιστατικό,. όσο και οι κινήσεις των φερόμενων δραστών μετά από αυτό. Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η διαδρομή των ναρκωτικών ουσιών, αλλά και η πιθανή εμπλοκή ατόμων που μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι οι έρευνες επεκτείνονται σε κάθε πιθανό στοιχείο που μπορεί να φωτίσει την υπόθεση. Όπως σημείωσε, εξετάζεται κάθε σημείο στο οποίο κινήθηκε η κοπέλα, αλλά και οι διαδρομές των δραστών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και για τρίτα πρόσωπα.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν και οι καταθέσεις μαρτύρων. Φίλοι, συγγενείς, αλλά και άτομα που είχαν επαφές με τη Μυρτώ το τελευταίο διάστημα καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα.

Σύμφωνα με μαρτυρία 23χρονου, το μοιραίο βράδυ η 19χρονη βρισκόταν ήδη εκτός σπιτιού με έναν άνδρα, πριν συναντηθούν αργότερα. Αντίστοιχα, φίλη της ανέφερε πως η Μυρτώ την είχε καλέσει τηλεφωνικά και της είχε πει ότι θα έβγαινε με έναν φίλο της, με τον οποίο διατηρούσε σχέση τις τελευταίες δέκα ημέρες.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η κατάθεση ενός 66χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να επικοινώνησε μαζί της μέσω μηνυμάτων το ίδιο βράδυ, ενώ της απέστειλε και χρηματικό ποσό, γεγονός που εξετάζεται ως προς τη σημασία και τη σύνδεσή του με την υπόθεση.

Βαρύ κλίμα και κοινωνική αντίδραση

Την ίδια ώρα, το κλίμα στην Κεφαλλονιά παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο. Οργή και θλίψη κυριαρχούν στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους να ζητούν απαντήσεις και δικαιοσύνη.

Στο Αργοστόλι πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έπειτα από κάλεσμα του Συλλόγου Ναυτικών Κεφαλλονιάς «Νίκος Καββαδίας», με βασικό σύνθημα «Όχι στα ναρκωτικά». Οι συμμετέχοντες έστειλαν ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη προστασίας της νεολαίας και την εντατικοποίηση των ελέγχων, ζητώντας παράλληλα την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Πηγή: www.ertnews.gr