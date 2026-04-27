Κλείνει ξανά το Μετρό Θεσσαλονίκης στα τέλη Μαΐου

Μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο κ. Ταχιάος δήλωσε πως το μετρό θα κλείσει για 15 ημέρες προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές για τη διασύνδεση της υφιστάμενης γραμμής με την επέκταση της Καλαμαριάς. «Στα τέλη του ερχόμενου μήνα θα κλείσει για 15 ημέρες το μετρό για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοσή του σε εμπορική λειτουργία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, από τη στιγμή που ενοποιούνται η βασική γραμμή και η Καλαμαριά και χρειάζεται να λειτουργούν ως ενιαίο δίκτυο, τότε και η βασική γραμμή θα πρέπει να υποστεί κάποιες προσαρμογές.

«Το πιθανότερο είναι ότι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κανονικά μετά και να μην ξαναγίνουν άλλες διακοπές λειτουργίας» δήλωσε. Αναφορικά με το μετρό της Καλαμαριάς δήλωσε ότι «κατασκευάζεται με έξι διαφορετικές βάσεις, δεν αποτελεί γραμμική επέκταση της γραμμής που έχουμε ήδη παραδώσει, αλλά έναν κλάδο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάποιες δυσκολίες σε ό,τι αφορά τις πιστοποιήσεις γιατί ο επιπλέον κλάδος είναι ένας κλάδος σε λειτουργία».

«Αυτά είναι ζητήματα που έφεραν κάποιες καθυστερήσεις, χρειάστηκε να γίνουν παραγγελίες κάποιων νέων υλικών που είχαν τοποθετηθεί από την αρχική εργολαβία, καθώς προέκυψε ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες αναβαθμίσεις για λόγους πυρασφάλειας κλπ.» πρόσθεσε τονίζοντας πως συνεχίζονται οι δοκιμές.

Πηγή: www.news247.gr