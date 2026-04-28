Τι λένε τα ζώδια σήμερα (28/4)

Κριός

Ολοκληρώνεται το τρίγωνο της Αφροδίτης στον 3ο σου με τον Πλούτωνα από τον 11ο σου και είναι πιθανό να προκύψει μια γνωριμία μέσα από τον φιλικό σου περίγυρο. Θα νιώσεις έλξη, πως έχετε κοινές επιθυμίες και πως αυτός ο άνθρωπος θα δράσει καταλυτικά στη ζωή σου. Μία φιλική σχέση μπορεί να μετατραπεί, θα νιώσετε ένταση και επιτέλους θα μπορέσεις να δείξεις τα συναισθήματα σου. Αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση το κλίμα μεταξύ σας θα είναι καλό και το πιθανότερο είναι να βγείτε και να βρεθείτε κάπου έξω με φίλους. Με ό,τι καταπιαστείς σήμερα θα το κάνεις με αποτελεσματικότητα.

Ταύρος

Θα αξιοποιήσεις αρκετά δημιουργικά και παραγωγικά την ημέρα σου, με το τρίγωνο της Αφροδίτης στον 2ο σου με τον Πλούτωνα στον 10ο σου. Είναι μια από τις ημέρες που θα σχηματίσεις σωστή αντίληψη για τις υποχρεώσεις σου στον χώρο της καριέρας και μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι πραγματικά έχει αξία στη ζωή σου. Θα έχεις ήρεμη διάθεση και τάση να απολαύσεις τους καρπούς της επαγγελματικής σου πορείας μέσα από τις οικονομικές απολαβές σου. Οι επενδύσεις σου μάλλον αποδίδουν, το ίδιο και η επιμονή και υπομονή που επέδειξες. Στον αισθηματικό τομέα θα είσαι περισσότερο κτητικός/ή.

Δίδυμοι

Το ευνοϊκό τρίγωνο που θα σχηματιστεί μεταξύ της Αφροδίτης στον 1ο σου με τον Πλούτωνα στον 9ο σου, σε επηρεάζει άμεσα και καταλυτικά. Θα εκφράσεις τα συναισθήματά σου, θα εκδηλωθείς με αγάπη, τρυφερότητα και αν προκύψει μια γνωριμία θα νιώσεις μεγάλη έλξη. Δεν αποκλείεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον σου, κάποιος/α από το εξωτερικό, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμη και μέσα από μια μετακίνηση ή ένα ταξίδι. Είναι μια ημέρα που μπορείς να μαγνητίσεις τους/ις άλλους/ες με την παρουσία σου, να πείσεις ή ακόμα και να έλξεις άτομα με κοινό όραμα ή φιλοσοφία ζωής.

Καρκίνος

Ολοκληρώνεται σήμερα το τρίγωνο της Αφροδίτης στον 12ο σου με τον Πλούτωνα από τον 8ο σου, δημιουργώντας μια βαθιά εσωτερική δυναμική που μπορεί να φέρει ενσυνείδηση, συναισθηματική απελευθέρωση αλλά και έντονες συγκινήσεις. Αυτή η όψη σε ωθεί να κοιτάξεις μέσα σου, να αναγνωρίσεις τι κρατάς ακόμη από το παρελθόν και τι χρειάζεται να αφήσεις πίσω σου για να προχωρήσεις. Οι συναισθηματικές σχέσεις μπορεί να γίνουν πιο έντονες και πιο αποκαλυπτικές. Στον οικονομικό τομέα δεν αποκλείεται να έχεις οικονομικές απολαβές και κέρδη από κρυφές πηγές εσόδων.

Λέων

Με ένα εξαιρετικό τρίγωνο που θα σχηματιστεί μεταξύ της Αφροδίτης στον 11ο σου και του Πλούτωνα στον 7ο σου, ενδέχεται να νιώσεις έλξη για κάποιον/α από το φιλικό σου περιβάλλον και θα σου είναι αδιανόητο να αντισταθείς. Οι επαφές σου σήμερα δεν είναι επιφανειακές, υπάρχει βάθος, χημεία και η δυνατότητα για ουσιαστικό δέσιμο. Αν δουλεύεις πάνω σε κάποιο ομαδικό project ή έχεις στόχους που απαιτούν συνεργασία, είναι η κατάλληλη στιγμή για να εκφράσεις ξεκάθαρα την θέση σου. Μπορείς να γοητεύσεις, αλλά και να πείσεις και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες ισχυρές συμμαχίες.

Παρθένος

Σήμερα σχηματίζεται το τρίγωνο της Αφροδίτης στον 10ο σου με τον Πλούτωνα στον 6ο σου και είναι πιθανό να κανονίσεις να συναντηθείς με ανθρώπους που δουλεύετε από κοινού. Δεν αποκλείεται μέσα από το επαγγελματικό σου περιβάλλον, να προκύψει μια σχέση με κάποιον/α που θα επηρεάσει καταλυτικά την καθημερινότητα σου. Είναι η στιγμή να τραβήξεις την προσοχή για τους σωστούς λόγους και να αναγνωριστεί η αξία σου. Οι σχέσεις με συναδέλφους ή ανωτέρους αποκτούν βαρύτητα, και ίσως χρειαστεί να πάρεις τον έλεγχο και να διαχειριστείς πιο σύνθετες καταστάσεις.

Ζυγός

Το τρίγωνο της Αφροδίτης στον 9ο σου με τον Πλούτωνα στον 5ο σου, ευνοεί τις αισθηματικές σχέσεις και την σχέση σου με τα παιδιά. Θα θέλεις να κάνετε διαφορετικά πράγματα μαζί με τον/ην αγαπημένο/η σου και με πάθος θα μοιράζεσαι τον εαυτό σου και τα συναισθήματά σου. Οι επαφές και οι γνωριμίες σήμερα, δεν είναι τυχαίες, έχουν σκοπό να σε αφυπνίσουν ή να σου ανοίξουν νέους ορίζοντες. Μια σχέση μπορεί να σε μεταμορφώσει, ειδικά αν ξεκινά μέσα από ένα κοινό ενδιαφέρον. Μπορεί να νιώσεις έντονη επιθυμία να εκφραστείς δημιουργικά ή να κάνεις ένα βήμα προς κάτι που σε συναρπάζει.

Σκορπιός

Σήμερα, ολοκληρώνεται το τρίγωνο της Αφροδίτης στον 8ο σου, με τον Πλούτωνα από τον 4ο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο συναισθήματα, οικογενειακά θέματα και εσωτερικούς μετασχηματισμούς. Μπορείς να κλείσεις παλιά κεφάλαια, να έρθεις πιο κοντά με αγαπημένα πρόσωπα ή να απελευθερωθείς από βάρη που σε κρατούσαν πίσω. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να μοιραστείς κάτι πιο ουσιαστικό με τον άνθρωπό σου ή να αφήσεις κάποιον/α να σε δει όπως πραγματικά είσαι. Ζητήματα οικονομικά ή κληρονομικά μπορεί να προχωρήσουν αρκεί να εμπιστευτείς την διαδικασία.

Τοξότης

Με την Αφροδίτη στον 7ο να σχηματίζει τρίγωνο με τον Πλούτωνα από τον 3ο σου, το ενδιαφέρον σου θα περιστρέφεται γύρω από τις αισθηματικές σου σχέσεις. Γενικότερα θα είσαι εκδηλωτικός/ή ενώ αν είσαι ελεύθερος/η μπορεί να γνωρίσεις κάποιον/α που θα σε μαγνητίσει μέσα από τον τρόπο που επικοινωνεί. Οι λέξεις έχουν δύναμη, γι’ αυτό φρόντισε να τις χρησιμοποιήσεις με σεβασμό. Μπορείς να επηρεάσεις θετικά τους/ις άλλους/ες, να διαπραγματευτείς ή να κάνεις μια πρόταση που θα ανοίξει νέους δρόμους. Μια σχέση μπορεί να πάρει νέα διάσταση, μέσα από μια ουσιαστική συζήτηση.

Αιγόκερως

Το τρίγωνο της Αφροδίτης στον 6ο σου οίκο με τον Πλούτωνα από τον 2ο σου, δημιουργεί το έδαφος για ουσιαστικές αλλαγές σε θέματα καθημερινότητας, εργασίας και οικονομικών. Είναι μια ημέρα που μπορεί να δεις πρακτικά οφέλη από κάτι που έχεις επενδύσει υλικά και ψυχικά. Μπορεί να υπάρξει μια πρόταση συνεργασίας ή μια ευκαιρία να αναγνωριστεί η δουλειά σου. Η αισθηματική σου ζωή μπορεί να πάρει πιο ουσιαστική μορφή, ειδικά αν αυτή σχετίζεται με το επαγγελματικό σου περιβάλλον. Εκμεταλλεύσου αυτή την ημέρα για να βάλεις σε μια τάξη και να αναδείξεις τις ικανότητές σου.

Υδροχόος

Το τρίγωνο της Αφροδίτης στον 5ο σου οίκο με τον Πλούτωνα στον 1ο σου, σε φέρνει σε μια φάση έντονης δημιουργικότητας και αυτοέκφρασης. Μπορεί να νιώσεις πως κάτι σε ξυπνά, σε κάνει να θες να αγαπήσεις ξανά, ακόμη και τον ίδιο τον εαυτό σου, ένα πρόσωπο ή ένα έργο που σου δίνει λόγο να εκφραστείς με δύναμη. Γενικότερα μια αισθηματική ιστορία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι βαθύτερο, πιο ουσιαστικό ή ακόμα και αποκαλυπτικό. Ωστόσο αν είσαι δημιουργικό άτομο, αυτή η ημέρα είναι ιδανική για να δώσεις ψυχή σε ό,τι κάνεις και να προσελκύσεις το κοινό ή την αναγνώριση που σου αξίζει.

Ιχθύες

Το τρίγωνο που θα σχηματιστεί μεταξύ της Αφροδίτης στον 4ο σου με τον Πλούτωνα από τον 12ο σου, θα σε κάνει να συνειδητοποιήσεις για ακόμη μια φορά πόσο βαθιούς συναισθηματικούς δεσμούς έχεις με την οικογένεια σου, ενώ στον αισθηματικό τομέα, δεν αποκλείεται να κανονίσεις μια συνάντηση. Μια συζήτηση στο σπίτι, μια συνάντηση με πρόσωπα του παρελθόντος ή ακόμη και μια αναδρομή σε παιδικές μνήμες μπορεί να φέρει λύτρωση και καθοδήγηση. Είναι και μια στιγμή που μπορεί να δημιουργηθεί ένας έντονος δεσμός σε ψυχικό ή υποσυνείδητο επίπεδο που δεν εξηγείται εύκολα.