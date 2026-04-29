ΔΥΠΑ: Άνω του 70% η απορρόφηση στην αγορά εργασίας των αποφοίτων ΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ

Υπερβαίνει το 70% το ποσοστό απορρόφησης στην αγορά εργασίας των αποφοίτων των Σχολών Επαγγελματικής Μαθητείας και των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν νωρίτερα σήμερα στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για την παρακολούθηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα παρουσίασε στην επιτροπή της Βουλής το μέγεθος των δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιούνται.

Αναφορικά με τον πυλώνα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως, μεταξύ άλλων ανέφερε σήμερα η ΔΥΠΑ:

- έχει 50 σχολές επαγγελματικής μαθητείας (μεταγυμνασιακή εκπαίδευση) σε όλη τη χώρα. Οι επαγγελματικές σχολές είναι επιπέδου 3 και εκπαιδεύουν για 37 ειδικότητες. Οι οδηγοί κατάρτισης έχουν επικαιροποιηθεί με μελέτες του ΑΠΘ και έχουν συναφθεί πολλά μνημόνια συνεργασίας με βιομηχανίες και επιχειρήσεις, με χαρακτηριστικότερη την πρόσφατη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την ΕΤΒΑ που διαχειρίζεται 27 Βιομηχανικά Πάρκα σε όλη τη χώρα, «ώστε να αντιστοιχηθούν οι ειδικότητες που ζητάει η βιομηχανία και οι ειδικότητες που παρέχουν οι σχολές».

- διαθέτει 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Οι σχολές αυτές είναι επιπέδου 5 (μεταλυκειακής εκπαίδευσης).

- καταγράφεται άνω του 70% απορρόφηση στην αγορά εργασίας των αποφοίτων των ΕΠΑΣ και των ΣΑΕΚ.

- στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη λειτουργούν δύο σχολές επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με αναπηρία. Ειδικά η Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία στην Αθήνα η οποία λειτουργεί στο Γαλάτσι είναι από τις πρώτες σχολές που από το τέλος της δεκαετίας του ‘90 καθιέρωσαν το σύστημα τηλεκπαίδευσης, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα σε καταρτιζόμενους με αναπηρία από όλη τη χώρα να συμμετάσχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση.

- η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης διαθέτει έξι ιδιόκτητα κέντρα δια βίου μάθησης, πιστοποιημένα κατά ISO. Εστιάζουν σε συνεργασίες με δήμους και άλλους φορείς και προσαρμόζουν τα προγράμματα που προσφέρον σε τοπικές ανάγκες.

- σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη παρέχονται καταρτίσεις σε ανθρώπους που πρόκειται να αποφυλακιστούν από καταστήματα κράτησης ώστε να βρουν τη θέση τους και την εργασία που αναζητούν και να ενταχθούν με άλλους όρους στην αγορά εργασίας.

- σε συνεργασία με μεγάλους ομίλους πληροφορικής παρέχονται δωρεάν προγράμματα κατάρτισης, για ανέργους, με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. «Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, έχουν ήδη απορροφηθεί στην αγορά εργασίας σημαντικός αριθμός ανέργων. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται με έμφαση στις γυναίκες, καθώς είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης», είπε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ.

- εντός του πλαισίου του ΤΑΑ, η ΔΥΠΑ έχει εκδώσει από το 2022 έντεκα διαφορετικές προσκλήσεις επιδοτούμενης κατάρτισης για ανέργους και εργαζομένους. Τα προγράμματα της ΔΥΠΑ υλοποιούνται αποκλειστικά με το σύστημα του voucher. Στο σύνολο των προσκλήσεων που απευθύνονται σε ανέργους, το 52% έχει απορροφηθεί στην αγορά εργασίας. Από τις προσκλήσεις που απευθύνονται σε εργαζόμενους, άνω του 95% έχει παραμείνει στη θέση του στην αγορά εργασίας, ενώ ένα 5% φαίνεται να μετακινείται σε έτερη απασχόληση.

- στο πλαίσιο του ΤΑΑ, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για κλάδους αιχμής, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, το εμπόριο και τις εξαγωγές. Ήδη έχει ολοκληρωθεί αυτή η κατάρτιση και η πιστοποίηση. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων είναι 24.000.

- επίσης στο πλαίσιο του ΤΑΑ υλοποιείται πρόγραμμα απασχόλησης ολοκληρώσει και 7.753 εγγεγραμμένοι άνεργοι εντάχθηκαν στη δράση της ολοκληρωμένης κατάρτισης για ηλικίες από 25 έως 45 ετών.

- στη φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η υλοποίηση προγράμματος ανοικτού τύπου σε πέντε περιοχές της χώρας για 2.424 ωφελούμενους και με διπλή δυνατότητα απορρόφησης, είτε επιδοτούμενη θέση απασχόλησης είτε έναρξη νέας επιχειρηματικότητας.

- καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων κατάρτισης, διενεργήθηκαν 37.000 έλεγχοι, οι 21.341 ήταν διοικητικοί έλεγχοι των προγραμμάτων και 16.100 ήταν επιτόπιοι έλεγχοι. Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν ότι 19.000.000 ευρώ από το συνολικό ποσό να μην αποδοθεί, ως αμοιβή, αλλά να κρατηθεί ως ποινή κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Βάσει των στοιχείων που παρουσίασε στην κοινοβουλευτική επιτροπή ο Κωνσταντίνος Γεώρμας, γενικός διευθυντής Απασχόλησης και Ενεργητικών Πολιτικών της ΔΥΠΑ, ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων που τρέχουν είναι περίπου 605.000.000 ευρώ. Οι ωφελούμενοι προγραμμάτων νέων θέσεων απασχόλησης, από το 2019 έως σήμερα, είναι 227.111. Την ίδια περίοδο και αναφορικά με τα προγράμματα νέας επιχειρηματικότητας, τα στοιχεία δείχνουν ότι έκαναν έναρξη στις ΔΟΥ 27.443 ωφελούμενοι.

«Η ΔΥΠΑ, δίνει μεγάλη σημασία στη σύζευξη μεταξύ των επιχειρήσεων εργοδοτών και των ανέργων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία που έχει ήδη καθιερωθεί, σαν θεσμός, με τις ημέρες καριέρας σε όλη τη χώρα όπου υπάρχει δυνατότητα, να έρχονται κοντά επιχειρήσεις, άνεργοι και γιατί όχι, να βρίσκουνε και εργασία», ανέφερε ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ Στέφανος Πολυμελόπουλος και ενημέρωσε την κοινοβουλευτική επιτροπή ότι από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και σήμερα, έχουν γίνει 55 εκδηλώσεις σε 19 πόλεις σε όλη τη χώρα, έχουν συμμετάσχει 2.000 επιχειρήσεις προσφέροντας 97.000 θέσεις εργασίας, πάνω από 12.500 προσλήψεις έχουνε πραγματοποιηθεί και οι συμμετέχοντες έχουν ξεπεράσει τις 110.000. Επιλεγμένες ημέρες καριέρας έχουν υλοποιηθεί και στο εξωτερικό, σε συγκεκριμένες πόλεις. Έχουν πραγματοποιηθεί στη Γερμάνια στο Ντίσελντορφ και στη Στουτγάρδη, με τη συμμετοχή 80 επιχειρήσεων προσφέροντας 2.600 θέσεις εργασίας και περισσότερους από 2.500 συμμετέχοντες. Η ΔΥΠΑ διενεργεί και δράσεις συμβουλευτικές με θεματικές ενότητες εργαστηρίων. Πώς δηλαδή μπορεί ένας νέος, να φτιάξει το βιογραφικό του, να πάει σε μια συνέντευξη και να αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες που θα μπορέσει να τις αξιοποιήσει στην μετέπειτα επαγγελματική του πορεία. Από το Μάρτιο του 2023, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 4.000 εργαστήρια συμβουλευτικής με τη συμμετοχή περίπου 50.000 ατόμων. Έχουν λειτουργήσει επίσης ομάδες συμβουλευτικής για επιχειρηματικότητα.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ ρωτήθηκε από την αντιπολίτευση αν η Υπηρεσία ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Δεν έχουμε πρωτοκολλήσει στην υπηρεσία μας καταγγελία της κυρίας Κοβέσι το οποίο μας ονοματίζει», είπε η κα Χορμόβα.

«Καλούνται ή δεν καλούνται, έχουν κληθεί ή δεν έχουν κληθεί στελέχη της ΔΥΠΑ να καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Το γνωρίζετε ή όχι;», ρώτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δεν γνωρίζω για προσωπική κλήση στελεχών της ΔΥΠΑ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», απάντησε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ.

«Τι εννοείτε, όταν μιλάτε για προσωπική κλήση;», επέμεινε η κα Κωνσταντοπούλου.

«Προσωπικά δεν έχω κληθεί σε κατάθεση και οι υποδιοικητές εξ όσων γνωρίζω δεν έχουν κληθεί σε κατάθεση, οι γενικοί μου διευθυντές γνωρίζω ότι δεν έχουν κληθεί σε κατάθεση», είπε η κα Χορμόβα.

«Διεξάγεται έρευνα για την εκ μέρους σας διαχείριση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;», επανήλθε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχει δεχθεί έγγραφα και ελέγχους από κάθε ελεγκτικό μηχανισμό, στα οποία και απαντάει. Έχουμε δεχθεί από το 2022 έως και σήμερα, ερωτήσεις και στοιχεία και έρευνα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα του ελληνικού κομματιού, από την ΕΔΕΛ (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου), από κάθε Αρχή, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, από το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο και απαντούμε με τα σχετικά μας πρωτόκολλα. Αυτή είναι η απάντησή μου», είπε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ.

«Διεξάγεται έρευνα αυτή τη στιγμή;», ρώτησε η κα Κωνσταντοπούλου.

«Εγώ δεν μπορώ να ξέρω πότε ολοκληρώνεται μία έρευνα», απάντησε η κα Χορμόβα και συμπλήρωσε ότι «δεν υπάρχει αναπάντητο πρωτόκολλο στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης από καμία ελεγκτική Αρχή».

ΑΠΕ-ΜΠΕ