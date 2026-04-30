Τραγικό τέλος για 13χρονο παιδί στην Ηλεία

Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα ενός 13χρονου παιδιού στα Μακρύλίσια του Δήμου Ανδρίτσαινας -Κρεστένων. Σύμφωνα με πληροφορίες το ηλεκτρονικό πατίνι το οποίο οδηγούσε ο 13χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 13χρονου παιδιού. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των κατοίκων καθώς το δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο του χωριού ενώ άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 13χρονο στη Ν.Μ. Κρεστένων όπου δόθηκε μάχη για να κρατήσουν το άτυχο παιδί στη ζωή. Δυστυχώς όμως ο 13χρονος δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματα του.