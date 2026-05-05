Τρίτη, 05 Μαϊος 2026 15:15

Άγρια επίθεση με μαχαίρι σε 15χρονο στον Νέο Κόσμο (βίντεο)

Ένα σοβαρό περιστατικό επίθεσης σημειώθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου στον Νέο Κόσμο, όταν ένας 15χρονος δέχθηκε επίθεση από αγνώστους.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10 το βράδυ στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ομάδα περίπου δέκα ατόμων πλησίασε τον 15χρονο, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τρεις φίλους του, και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, τους επιτέθηκαν.

Ένας από τους δράστες τραυμάτισε τον ανήλικο με μαχαίρι στην πλάτη και στον μηρό.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: www.tovima.gr

Κατηγορία Κοινωνία
