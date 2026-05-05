Κρήτη: Εκτέλεσε 20χρονο οδηγό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο (βίντεο)

Δραματική είναι η εξέλιξη γύρω από το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο.

54χρονος πατέρας που είχε χάσει το μοναχοπαίδι του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό οδηγό.

Ο 54χρονος φέρεται να έκοψε τον δρόμο και να συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος. Τότε ο δράστης βγήκε έξω και τον πυροβόλησε με ένα περίστροφο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του δράστη είχε σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε το 2023, σε ηλικία 17 ετών, ως συνοδηγός τότε του 20χρονου που εκτέλεσε σήμερα στον δρόμο ο 54χρονος, θεωρώντας υπεύθυνο τον νεαρό που τότε οδηγούσε το αυτοκίνητο, για την απώλεια του γιου του.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Το απόγευμα της Τρίτης του έκλεισε το δρόμο με το αυτοκίνητο, στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ο νεαρός οδηγός αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, προσπάθησε να διαφύγει και άρχισε να τρέχει. Ο 54χρονος έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές. Τον εκτέλεσε πισώπλατα.

Αμέσως μετά παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ομολόγησε την πράξη του, παρέδωσε το όπλο και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που φέρεται να παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του, τον νεαρό. Στην περιοχή του αιματηρού επεισοδίου βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

