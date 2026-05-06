Ηράκλειο: Τη Δευτέρα η απολογία του 54χρονου και της συζύγου του - Ασκήθηκαν διώξεις

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι, έλαβαν ο 54χρονος που πυροβόλησε χθες τον 21 χρόνο στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο και η 56χρονη σύζυγός του.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις και να δοθεί προθεσμία.

Σε βάρος του 54 χρόνου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ σε βάρος της συζύγου του, δίωξη για συνέργεια. Επίσης ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία και επίσης σε βάρος του 54 χρόνου, δίωξη για οπλοχρησία.

