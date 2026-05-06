Πιερρακάκης: Η Ελλάδα θα αποπληρώσει 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το χρέος της τον Ιούνιο

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα τον Ιούνιο θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισ. ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες.

Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, δήλωσε:

«Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027», τόνισε ο υπουργός.

Επίσης, έδωσε τα εύσημα στην ομάδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για το έργο της στη μείωση του χρέους, λέγοντας ότι αυτοί είναι οι «σιωπηλοί ήρωες» της ελληνικής ανάκαμψης.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κέρδισε δικαστική απόφαση στο Λονδίνο, η οποία εγκρίνει τα σχέδιά της για την επαναγορά τίτλων συνδεδεμένων με το ΑΕΠ, οι οποίοι εκδόθηκαν προς τους κατόχους κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους της χώρας το 2012.

Η Ελλάδα είχε ενημερώσει τους επενδυτές ότι επιθυμούσε να εξαγοράσει το σύνολο των εκκρεμών δικαιωμάτων προαίρεσης που λήγουν το 2042, με τιμή εξάσκησης λίγο πάνω από 25 σεντ ανά ευρώ, και υπέβαλε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Μια ομάδα επενδυτών, εκπροσωπούμενη από τη δικηγορική εταιρεία White & Case, αμφισβήτησε το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε ασκήσει έγκυρα το δικαίωμα προαίρεσης για την επαναγορά των τίτλων ή ότι είχε υπολογίσει νόμιμα την τιμή εξάσκησης.

