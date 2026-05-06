Τραμπ: Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε και πάλι σήμερα ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ τα πάνε «πολύ καλά» στο Ιράν.

«Τα πάμε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. (Οι Ιρανοί) θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία και θα δούμε αν μπορούν να κάνουν μια συμφωνία που θα την θεωρήσουμε ικανοποιητική», πρόσθεσε.

Η Τεχεράνη νωρίτερα ανέφερε ότι εξετάζει μια νέα πρόταση των ΗΠΑ. Άλλες πηγές υποστήριξαν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας επί ενός μονοσέλιδου μνημονίου με το οποίο θα τερματιστεί ο πόλεμος στον Κόλπο αλλά τα άλλα ακανθώδη ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ