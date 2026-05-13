Πέθανε ο Ηρακλής Κοτζιάς: Θλίψη στην αθλητική δημοσιογραφία για τον ιδρυτή της ΕΡΑ ΣΠΟΡ (βίντεο)

Θλίψη σκόρπισε στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας η είδηση του θανάτου του Ηρακλή Κοτζιά, ενός από τους πλέον εμβληματικούς και σεβαστούς εκπροσώπους του κλάδου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο Ηρακλής Κοτζιάς υπήρξε σημείο αναφοράς για δεκαετίες στον χώρο της ενημέρωσης, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στον έντυπο όσο και στον ραδιοφωνικό Τύπο. Συνάδελφοι και άνθρωποι του αθλητισμού μιλούν για έναν δημοσιογράφο με σπάνιο ήθος, επαγγελματισμό και αφοσίωση στην αλήθεια της είδησης.

Η πορεία του στη δημοσιογραφία

Ξεκίνησε την πορεία του από το «Φως των Σπορ», προτού καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους συντάκτες ύλης της ιστορικής εφημερίδας «Απογευματινή», σε μια εποχή όπου ο έντυπος Τύπος γνώριζε μεγάλες δόξες.

Η εμπειρία, η βαθιά γνώση του αθλητικού ρεπορτάζ και η οργανωτική του ικανότητα τον οδήγησαν αργότερα και στην επιμέλεια της εβδομαδιαίας έκδοσης του «Δικεφάλου».



Καθοριστικός σταθμός στην πολυετή διαδρομή του αποτέλεσε το 1993 η συμμετοχή του στη δημιουργία της ΕΡΑ ΣΠΟΡ, του πρώτου αθλητικού ραδιοφωνικού σταθμού της χώρας. Ο Ηρακλής Κοτζιάς συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του σταθμού, βάζοντας τις βάσεις για έγκυρη και σύγχρονη αθλητική ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

Το «αντίο» του δημοσιογραφικού κόσμου

Η απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση στους ανθρώπους της δημοσιογραφίας, καθώς υπήρξε για πολλούς νεότερους συναδέλφους ένας πραγματικός δάσκαλος, πάντα πρόθυμος να στηρίξει και να μεταδώσει τη γνώση του. Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στη σύζυγό του Έφη και στα παιδιά του, Βασιλική και Γιάννη.

Οι λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία αναμένεται να γνωστοποιηθούν από την οικογένεια τις επόμενες ώρες.

Πηγή: gazzetta.gr