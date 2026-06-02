«Πιθανότητα 80%» να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχει «πιθανότητα 80%» να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ, οι «εξαιρετικά ζεστές» θερμοκρασίες στα νερά του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού ευνοούν τον σχηματισμό ενός επεισοδίου El Niño, το οποίο «αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως».

Ο ΠΜΟ εκτίμησε επίσης ότι είναι κατά 80% πιθανό ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο να αναπτυχθεί «μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου 2026».

«Η πιθανότητα αυτό το επεισόδιο να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο είναι κοντά ή πάνω από 90%», πρόσθεσε ο οργανισμός, προβλέποντας ένα επεισόδιο «τουλάχιστον μέτριο, αν όχι ισχυρό».

Το Ελ Νίνιο και το αντίθετό του φαινόμενο Λα Νίνια (La Niña) είναι τα ονόματα που δίνονται σε μια φυσική μεταβολή του κλίματος, η οποία προκαλεί αξιοσημείωτη διακύμανση στη θερμοκρασία των υδάτων του ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού, αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία παγκοσμίως και ενδέχεται να προκαλέσει ακραία φαινόμενα σε μεγάλο αριθμό περιοχών.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δυνητικά ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καύσωνα τόσο στην ξηρά όσο και στους ωκεανούς», προειδοποίησε η Γενική Γραμματέας του ΠΜΟ Σελέστ Σαούλο.

Το Ελ Νίνιο χαρακτηρίζεται από αύξηση της θερμοκρασίας επιφάνειας στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του ισημερινού Ειρηνικού. Συνήθως συμβαίνει κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκεί περίπου εννέα έως δώδεκα μήνες.

Το τελευταίο φαινόμενο Ελ Νίνιο, το 2023 και το 2024, κατέστησε αυτά τα δύο χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Αυτό το φαινόμενο προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στο παγκόσμιο κλίμα για αρκετούς μήνες.

«Κλιματική επείγουσα ανάγκη»

Για την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου ο ΠΜΟ προβλέπει ήδη ένα σύνολο συνθηκών που ευνοούν «την επικράτηση θερμοκρασιών άνω του κανονικού σχεδόν σε όλες τις περιοχές του πλανήτη», με αυξημένο κίνδυνο θερμικού στρες, ξηρασίας σε ορισμένες περιοχές και ακραίων φαινομένων όπως πλημμύρες ή σοβαρές ξηρασίες.

Υπενθυμίζει επίσης ότι τα περιφερειακά κέντρα πρόβλεψης κάνουν λόγο για βροχοπτώσεις «μικρότερες του κανονικού» στη διάρκεια της εποχής των βροχών από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο στο Κέρας της Αφρικής, λιγότερους από τον μέσο όρο μουσώνες στη νότια Ασία και πιο ζεστές θερμοκρασίες στην Κεντρική Αμερική στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο τα θερμά νερά που συνδέονται με το Ελ Νίνιο ενδέχεται να ευνοήσουν τον σχηματισμό τυφώνων στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού, ενώ θα περιορίσουν τη δημιουργία τους στον Ατλαντικό.

«Πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε τον βαθμό της κλιματικής επείγουσας ανάγκης που αντιπροσωπεύει αυτή η κατάσταση», προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Οι συνθήκες Ελ Νίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός πλανήτη που θερμαίνεται. Οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο ισχυρές και αισθητές πιο μακριά. Θα περάσουν τα σύνορα με καταστροφική ταχύτητα», τόνισε ο ίδιος, ζητώντας για μία ακόμη φορά «να τερματιστεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα».

Σύμφωνα με τον ΠΜΟ, «δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα ή την ένταση των φαινομένων Ελ Νίνιο».

Ωστόσο στο παρελθόν ο ΠΜΟ είχε επισημάνει ότι «τα μεγάλης κλίμακας κλιματικά φαινόμενα φυσικής προέλευσης, όπως το Ελ Νίνιο και η Λα Νίνια, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής».

ΑΠΕ-ΜΠΕ