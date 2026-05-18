Βορίζια: Θείος και ανίψια υφάρπαζαν κτήματα με εκβιασμούς και εισέπρατταν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται, κατά περίπτωση, σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμού, φθορών καθώς και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. μέσω των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί τρία άτομα από την ίδια οικογένεια, δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης, καθώς και τρεις ακόμη για ζωοκλοπές.

Πρόκειται για μία οικογένεια στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης που θεωρείται ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής και δεν έχει σχέση με τις οικογένειες της βεντέτας.

Πρωταγωνιστές ο θείος της οικογένειας με τους δύο ανιψιούς του που συνελήφθησαν με εντάλματα, οι οποίοι υφάρπαζαν τα κτήματα συγχωριανών τους και όχι μόνο με χρήση βίας, απειλές και εκβιασμούς, ακόμη και με συνεχείς προκλήσεις φθορών και στη συνέχεια τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως δικά τους για να εισπράττουν οι γυναίκες τους τις επιδοτήσεις.

Με αυτό τον τρόμο προκάλεσαν οικονομική ζημία άνω των 200.000 ευρώ σε πολίτες και άνω των 580.000 ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο και την Ε.Ε. μέσω των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας διαπιστώθηκαν και τρία άτομα της ίδια οικογένειας πως διέπραταν ζωοκλοπές και συνελήφθησαν και αυτοί. Με την ολοκλήρωση των ερευνών αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ουσιαστικά τα μέλη μίας οικογένειας στην οποία είχε αναφερθεί εμμέσως πριν κάποιο καιρό σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για άτομα που λυμαίνονται την περιοχή με παράνομες δραστηριότητες και εισπράττουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

