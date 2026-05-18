Πνιγμός 85χρονου στην Ανατολική Παραλία Καλαμάτας

Ηταν λίγο πριν τις 9 το πρωί όταν λουόμενοι ειδοποίησαν το Λιμεναρχείο Καλαμάτας, για έναν άνδρα που κολυμπούσε και έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του.

Αμεσα στην Ανατολική Παραλία, κοντά στην παλιά ταβέρνα του Κοιλάκου, βρέθηκαν στελέχη του λιμενικού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 85χρονο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του από πνιγμό.

Προανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του ηλικιωμένου διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, ενώ στη σορό του θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Κ.Ηλ.