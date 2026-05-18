“Ρωσικό δάκτυλο” βλέπει η κυβέρνηση πίσω από το κόμμα Καρυστιανού

Αιχμές για “ρωσικό δάχτυλο” πίσω από το κόμμα που έχει προαναγγείλει ότι θα ιδρύσει η Μαρία Καρυστιανού αφήνουν κυβερνητικά στελέχη.

Ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, μετά το χθεσινό σχόλιο για ρωσικά bots, υποστήριξε ειδικότερα σήμερα ευθέως ότι το κόμμα Καρυστιανού θα είναι το “αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα” στην Ελλάδα.

Επικαλέστηκε ότι: “Στο πρώτο live για την ίδρυση του νέου κόμματος, η επίσημη γλώσσα ήταν τα ρώσικα”. Ανέφερε στη συνέχεια ότι: “Στην Ελλάδα πράγματι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που είναι πολύ φιλορωσικό” και παραδέχθηκε ότι: “Υπό την έννοια αυτή η απόφαση Μητσοτάκη να στηρίξει την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας έθεσε τον Μητσοτάκη και τη ΝΔ σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού.” Εκτίμησε, δε, ότι το ακροατήριο αυτό “συναντάται” με αντιεμβολιαστικά και αντιμνημονιακά κοινά, των οποίων μέχρι σήμερα προνομιακοί “συνομιλητές” ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Νίκη.

“Το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καρυστιανού”, δήλωσε ο κ.Γεωργιάδης. “Αυτό προφανώς θα επηρεάσει πολύ τα εκλογικά ποσοστά της Νίκης και πολύ του Βελόπουλου” εκτίμησε και πρόσθεσε: “Είδατε προχθές στη Βουλή που ο Βελόπουλος ήρθε και την έπεσε για τη Ρωσία; Γιατί τώρα αντιλαμβάνεται ο Βελόπουλος ότι σε ένα κομμάτι του εκλογικού ακροατηρίου που είναι στα μοναστήρια, που είναι παλαιοημερολογίτες, που είναι πολλοί κατά του γάμου των ομοφυλοφίλων, σε αυτό το ακροατήριο αποκτά ανταγωνιστή, την κ.Καρυστιανού.”

Εξέφρασε συνεπώς την άποψη ότι υπάρχει πλέον ένας ανταγωνισμός στα δεξιά της ΝΔ. Απέφυγε πάντως να σχολιάσει τα σενάρια για κόμμα Σαμαρά. “Για τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα πω ποτέ κακή κουβέντα, ο κόσμος να χαλάσει. Δεν μπορώ, του έχω ευγνωμοσύνη, δεν είμαι αμνήμων και δεν είμαι αχάριστος” δήλωσε.

Τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί φιλορωσικού κόμματος Καρυστιανού εκλήθη εν τω μεταξύ να σχολιάσει στο briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Και έδειξε να τις συμμερίζεται.

“Παρακολουθώ με ενδιαφέρον ανάλυση του κ. Γεωργιάδη. Κάτι βλέπει και το λέει αυτό”, είπε ειδικότερα ο κ. Μαρινάκης. Πρόσθεσε πάντως ότι: “Αναμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κ. Καρυστιανού στις 21 Μαΐου, ένα χρόνο μετά τη διάψευση στην οποία είχε προβεί για το κόμμα”. Είπε, επίσης, ότι αναμένεται και η ανακοίνωση ονομάτων στελεχών του νέου κόμματος, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στις πληροφορίες ότι εκπρόσωπος Τύπου θα αναλάβει ο ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός.

Ο κ.Μαρινάκης στη συνέχεια απευθύνθηκε στην “πατριωτική δεξιά”. Τόνισε ότι η ΝΔ απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας και ότι: “Η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπισης συμφερόντων άλλης χώρας”, καταλήγοντας:

“Εμείς σε αυτό το γήπεδο παίζουμε. Οσοι παίζουν σε άλλα γήπεδα, ας τα βρουν μεταξύ τους. Στο τέλος της ημέρας θα κρίνουν οι πολίτες”.

Πηγή: news247.gr