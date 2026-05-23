Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο με τραυματία – Χειροβομβίδες και όπλα στην κατοχή υπόπτου

Aποκλεισμένη είναι η περιοχή του Μικρολίμανου καθώς νωρίτερα ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ελέγχουν τσάντα με έξι χειροβομβίδες που βρέθηκε στην κατοχή ατόμου το οποίο κρίθηκε ύποπτο σε έλεγχο των αστυνομικών.

Βρισκόταν έξω από κατάστημα και στην προσπάθεια να διαφύγει, έστρεψε κατά αστυνομικού το ένα από τα τρία όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου ενώ την προανάκριση ανέλαβε το τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛΑΣ, όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Εν αναμονή ενημέρωσης για τον τραυματία που παρέλαβε από το σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι ο ύποπτος δεν είχε νομιμοποιητικά έγγραφα και δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν τυχαίο έλεγχο στον Πειραιά, εντόπισαν τον ένοπλο έξω από κατάστημα κρίνοντας τον ύποπτο.

Όπως διαπιστώθηκε στον βαρύ οπλισμό του συγκαταλέγεται γεμιστήρας με 30 σφαίρες.