16 συλλήψεις στη Μεσσηνία σε νέα αστυνομική επιχείρηση

Δέκα έξι συλλήψεις για διάφορα αδικήματα έγιναν στη Μεσσηνία στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που έγινε προχθές για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγιναν έλεγχοι σε 793 άτομα, εκ των οποίων οι 707 ήταν Ελληνες και οι 86 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον προσήχθησαν 64 άτομα, από τα οποία 48 ήταν Ελληνες και 16 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 36 άτομα.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 583 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 158 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και έγιναν τρεις ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Πιο αναλυτικά στη Μεσσηνία συνελήφθησαν επτά άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η πιο σημαντική περίπτωση έχει να κάνει με έναν 25χρονο που συνελήφθη μετά από έλεγχο στην Καλαμάτα έχοντας πάνω του 2,1 γραμμάρια χασίς.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου διαπιστώθηκε πως καλλιεργούσε χασίς, μιας και βρέθηκαν σε δωμάτιο ένας θάλαμος και εξοπλισμός καλλιέργειας κάνναβης, ένα πάνελ υψηλής ισχύος, δύο λαμπτήρες, τέσσερα φυτά κάνναβης έως 5 εκατοστών και πέντε σπόροι κάνναβης.

Ακόμη συνελήφθη ένας 51χρονος στο Πλατύ με δύο γραμμάρια ηρωίνη, ένας 38χρονος στην Καλαμάτα με ένα τσιγαριλίκι και 11,9 γραμμάρια χασίς, ένας 20χρονος με μία 20χρονη στην Καλαμάτα που είχαν από κοινού 2,9 γραμμάρια χασίς και ένας 18χρονος με έναν 16χρονο στην Ανθεια που κατείχαν 2,9 γραμμάρια χασίς. Για την τελευταία υπόθεση συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Ακόμη τρεις συλλήψεις έγιναν για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Πρόκειται για έναν 15χρονο Ρομά και την 34χρονη μητέρα του για παραμέληση, για έναν 52χρονο Ρομά στα Ακοβίτικα και για έναν ακόμη 15χρονο Ρομά και την 39χρονη μητέρα του για παραμέληση.

Επιπλέον η Αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε έναν 29χρονο φυγόποινο Ρομά στην Καλαμάτα γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια Πλημμελειοδικών Καλαμάτας για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

Για καταδικαστικό έγγραφο συνελήφθη και μία 31χρονη Ρομά στην Καλαμάτα ύστερα από απόφαση του Μονομελές Πλημμελειοδικείου Λάρισας από τον περασμένο Απρίλιο, με ποινή φυλάκισης 2 ετών για απάτη.

Τέλος, συνελήφθη και ένας 62χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης στη Γιάλοβα για παράβαση της νομοθεσίας περί αιγιαλού, μιας και είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα σε χώρο που δεν επιτρεπόταν.

Κ.Ηλ.