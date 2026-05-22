Ρουβίκωνας Καλαμάτας για ΔΕΥΑΚ: "Αυξήσεις στους φτωχούς, εκπτώσεις στους έχοντες"

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Μετά τις αντιδράσεις για τις αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού, η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας και η ΔΕΥΑΚ δεν πήραν πίσω τις αυξήσεις. Βγήκαν να παρουσιάσουν σαν “κοινωνική παρέμβαση” ένα σύστημα εκπτώσεων πάνω στις νέες, αυξημένες τιμές.

Η πραγματικότητα είναι απλή: οι αυξήσεις μένουν κανονικά. Αυτό που ανακοίνωσαν είναι μια “έκπτωση συνέπειας” για όσους μπορούν να πληρώνουν τον λογαριασμό στην ώρα του.

Δηλαδή όποιος έχει σταθερό εισόδημα και ρευστότητα θα παίρνει έκπτωση πάνω στη νέα αυξημένη τιμή. Όποιος είναι άνεργος, χαμηλοσυνταξιούχος, εργαζόμενος με μισθό πείνας, οικογένεια που μετράει ευρώ για ρεύμα, νοίκι, φάρμακα και τρόφιμα, θα πληρώνει ολόκληρη την αύξηση.

Αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική. Είναι ποινή φτώχειας.

Η “έκπτωση συνέπειας” δεν προστατεύει αυτούς που έχουν ανάγκη. Προστατεύει αυτούς που μπορούν ήδη να πληρώσουν. Οι πραγματικά πληττόμενοι, αυτοί που καθυστερούν επειδή δεν βγαίνουν, αυτοί που έχουν ήδη χρέη, αυτοί που απειλούνται με διακοπές, μένουν ακάλυπτοι.

Και οι αυξήσεις δεν είναι θεωρία. Με βάση τον ίδιο τον πίνακα των νέων τιμολογίων, ακόμα και μετά τις “εκπτώσεις συνέπειας”, περιοχές εκτός κέντρου συνεχίζουν να φορτώνονται τεράστιες επιβαρύνσεις: περίπου +43% σε Αντικάλαμο, Βέργα, Μικρή Μαντίνεια και Σπερχογεία, +65% στο Ασπρόχωμα, +105% στα Λαΐικα, +154% σε Αρτεμισία και Ελαιοχώρι, ενώ στο Πήδημα η αύξηση μένει περίπου +32% ακόμα και με έκπτωση. Η “κοινωνική παρέμβαση” του δημάρχου είναι στην πράξη τιμολόγιο δύο ταχυτήτων: έκπτωση για όσους μπορούν, αύξηση για όσους δεν μπορούν.

Την ίδια στιγμή, η ΔΕΥΑΚ δεν αντιμετωπίζει τα χρέη ως κοινωνικό πρόβλημα, αλλά ως πεδίο πίεσης. Έχει προβλέψει να δαπανήσει 197.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ σε ιδιώτη ανάδοχο για ειδοποιήσεις οφειλών, διακοπές νερού, ελέγχους επανασύνδεσης και επαναφορά της υδροδότησης. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπονται χιλιάδες ειδοποιήσεις, έως 10.500 διακοπές νερού και 10.000 επαναφορές υδροδότησης. Δηλαδή δεν οργανώνουν μόνο αυξήσεις και “εκπτώσεις συνέπειας”. Οργανώνουν και μηχανισμό για χιλιάδες κοψίματα νερού σε όσους χρωστούν. Πρώτα αυξάνουν τους λογαριασμούς, μετά δίνουν “έκπτωση” μόνο σε όσους έχουν να πληρώσουν στην ώρα τους, και στο τέλος κρατούν πάνω από τα φτωχά και ευάλωτα νοικοκυριά την απειλή: ή πληρώνεις, ή σου κόβουν το νερό.

Το νερό όμως δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι ίντερνετ, δεν είναι συνδρομητική τηλεόραση, δεν είναι εμπόρευμα. Είναι αγαθό πρώτης ανάγκης. Δεν κόβεις νερό σε λαϊκό σπίτι επειδή δεν έχει να πληρώσει. Δεν κόβεις νερό σε ηλικιωμένο, σε άνεργο, σε οικογένεια που δεν βγαίνει. Δεν χρησιμοποιείς τη δίψα, την καθαριότητα και την καθημερινή ανάγκη σαν εισπρακτικό εκβιασμό.

Και όλα αυτά για ποιο νερό;

Για ένα δίκτυο που εδώ και χρόνια δουλεύει με μπαλώματα. Το 2023 η μεγάλη βλάβη στο Πήδημα άφησε την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή χωρίς νερό, με την υδροδότηση να επανέρχεται σταδιακά. Και αντί αυτό να γίνει αφορμή για άμεση θωράκιση του δικτύου, η πόλη συνεχίζει να ζει με σπασίματα, πρόχειρες επισκευές, βλάβες, χώματα, σκουριά και θολό νερό στις βρύσες και στα φίλτρα των σπιτιών.

Η “μόνιμη λύση”, ο αγωγός Φ800, έχει γίνει σύμβολο καθυστέρησης και διοικητικής ανικανότητας. Η σύμβαση υπογράφηκε το 2020, με αρχικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2022. Σήμερα, μετά από παρατάσεις, αλλαγές και συμπληρωματικές συμβάσεις, δημόσια πλέον μιλούν για ολοκλήρωση που πάει προς το 2027, ενώ το κόστος έχει ανέβει σχεδόν κατά 1,93 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο καθυστερεί, το κόστος ανεβαίνει, το δίκτυο παραμένει ευάλωτο και ο λογαριασμός στέλνεται ξανά στους δημότες.

Μας ζητούν “συνέπεια” αυτοί που δεν έχουν δείξει συνέπεια απέναντι στην πόλη. Μας ζητούν να πληρώσουμε περισσότερο για ένα δίκτυο που δεν μπορούν να κρατήσουν αξιόπιστο. Μας μιλάνε για έργα, πιστοποιήσεις και διαχειριστική επάρκεια, ενώ ο κόσμος πληρώνει αυξήσεις και πολλές φορές δεν εμπιστεύεται ούτε το νερό που βγαίνει από τη βρύση του.

Για να τελειώνουμε: δεν υπάρχει κοινωνικό πρόσημο όταν ο φτωχός πληρώνει ακριβότερα. Δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική όταν η έκπτωση πάει σε όποιον έχει να πληρώσει στην ώρα του. Δεν υπάρχει δημόσια υπηρεσία όταν κόβεις νερό σε ανθρώπους που δεν έχουν. Δεν υπάρχει ανάπτυξη όταν ο βασικός αγωγός πάει από αναβολή σε αναβολή και η πόλη βλέπει χώμα, σκουριά και θολό νερό στις βρύσες της.

Απαιτούμε:

• Να ακυρωθούν οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ.

• Να σταματήσει η κοροϊδία με τις “εκπτώσεις συνέπειας”.

• Να υπάρξει πραγματικό κοινωνικό τιμολόγιο για όσους έχουν ανάγκη.

• Καμία διακοπή νερού σε λαϊκό νοικοκυριό, άνεργο, συνταξιούχο ή ευάλωτο άνθρωπο.

• Δημόσια λογοδοσία για τον αγωγό Φ800: τι έχει γίνει, τι απομένει, ποια υλικά λείπουν, γιατί δόθηκαν οι παρατάσεις, πόσο αυξήθηκε το κόστος, ποιος ευθύνεται και πότε παραδίδεται οριστικά.

• Καθαρή ενημέρωση για την ποιότητα του νερού ανά περιοχή: άμεσες και δημόσιες μετρήσεις σε κάθε περιστατικό θολού ή σκουριασμένου νερού, με αποτελέσματα κατανοητά στους κατοίκους και όχι θαμμένα σε πίνακες.

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Όχι εμπόρευμα. Όχι εργαλείο είσπραξης. Όχι ποινή για όσους δεν έχουν.

Δήμος και ΔΕΥΑΚ θα μας βρουν απέναντι".