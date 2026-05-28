Παρουσιάζεται το βιβλίο "Σιωπηλά τραγούδια" του Φώτου Πασχαλινού

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Ανδρέας Φουσκαρίνης, Λογοτέχνης, Μελετητής Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Καθηγητής Ιστορίας, Διδάκτωρ ιστορίας του ΕΚΠΑ Περικλής Καπετανόπουλος, Δημοσιογράφος, Ιστορικός, Διευθυντής του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Ηλιούπολης Γεωργία Συριοπούλου, Εικαστικός, Συγγραφέας, Επιμελήτρια της έκδοσης



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Οι εκδόσεις Μετρονόμος και η Γεωργία Συριοπούλου φέρνουν στο φως, ογδόντα τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Φώτου Πασχαλινού (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Θοδωράκη Ζώρα), τη χαμένη ποιητική συλλογή του «Σιωπηλά τραγούδια».

Ο Πασχαλινός, γεννημένος στον Πύργο το 1913, ήταν ήδη γνωστός προπολεμικά από το έργο του «Επαρχιακά» (1938). Εκτελέστηκε από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής τον Δεκέμβριο του 1943, στο πλαίσιο της μεγάλης ομαδικής εκτέλεσης στα Προσφυγικά της Πάτρας, λόγω της αντιστασιακής του δράσης. Είχε προηγηθεί η σύλληψή του στην Αμαλιάδα, στο σπίτι της οικογένειας Συριοπούλου, μαζί με τον Γιώργη Συριόπουλο, με τον οποίο εκτελέστηκαν μαζί.

Την ύπαρξη της χαμένης συλλογής αναφέρει και ο Τάκης Δόξας στην «Ηλειακή Γραμματολογία», σημειώνοντας ότι ο ποιητής είχε αναγγείλει την έκδοση τριάντα ποιημάτων, εκ των οποίων ελάχιστα είχαν δει έως σήμερα το φως της δημοσιότητας. Η συλλογή εντοπίστηκε το 2018 από τη Γεωργία Συριοπούλου, μεταξύ των καταλοίπων της Νίκης (Νικούλας) Συριοπούλου, αρραβωνιαστικιάς του ποιητή, η οποία τη διατήρησε έως τον θάνατό της.

Ο Πασχαλινός είχε δημιουργήσει ένα εξ ολοκλήρου χειρόγραφο και χειροποίητο βιβλίο, βιβλιοδετημένο και επιμελημένο με ιδιαίτερη φροντίδα από τον ίδιο, με τυπογραφικές διορθώσεις και σημειώσεις. Η έκδοση της συλλογής στην πλήρη της μορφή αποτελεί όχι μόνο λογοτεχνικό γεγονός, αλλά και σημαντική πνευματική και ιστορική μαρτυρία, μετά από δεκαετίες σιωπής. Το βιβλίο περιλαμβάνει λογοτεχνικό επίμετρο του Σωτήρη Τριβιζά, καθώς και επίμετρο για την ιστορία του βιβλίου από το 1943 έως σήμερα, γραμμένο από τη Γεωργία Συριοπούλου.