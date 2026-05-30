Σάββατο, 30 Μαϊος 2026 11:13

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Το κυνήγι των ονείρων, το θέμα των Νέων Ελληνικών (ΕΠΑΛ)

Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, σήμερα, Σάββατο, πρώτη ημέρα Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο 200-250 λέξεων για την εφημερίδα του σχολείου τους σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Αφορμή για το άρθρο, ένα διασκευασμένο κείμενο από συνέντευξη του συγγραφέα του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο;», Ντέιβιντ Χολάντερ.

Επιπλέον, με αφορμή το ποίημα της Μαρίας Σκουρολιάκου, «Ζωγραφίζω» (2021), οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν σε ένα ενιαίο κείμενο 100-150 λέξεων, τις σκέψεις τους για το όνειρο που θα μπορούσε να εμπνεύσει τους σημερινούς νέους, κάνοντας παράλληλα αναφορές στα σημεία του ποιήματος που τα δικαιολογούν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

